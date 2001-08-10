Тихоокеанское
информационное агентство
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10:19, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам расскажут о получении архивных справок и выписок в электронном виде

Южносахалинцам расскажут о получении архивных справок и выписок в электронном виде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Архивный отдел Управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» 15 февраля проведет горячую телефонную линию по вопросам получения государственной (муниципальной) услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий документов» в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты ответят на вопросы по предоставлению государственной (муниципальной) услуги, регистрации личного кабинета на Портале госуслуг, расскажут о преимуществах подачи заявлений в электронном виде.

Звонки будут принимаются 15 февраля с 09.00 до 17.00 часов по телефону 300-829 (добавочные 1-6), перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Напоминаем, что послушать методическую информацию о портале госуслуг, порядке регистрации личного кабинета в нем, подтверждении личности в ЕСИА, узнать адреса пунктов подтверждения личности в Южно-Сахалинске можно в автоматическом режиме круглосуточно по телефону: 300-690.

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