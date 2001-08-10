Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 29 января по 4 февраля контакт-центр областного минтранса принял 10 обращений от пассажиров, которые не смогли самостоятельно купить билеты на нужные даты. За неделю специалисты сервиса «Лист ожидания» помогли жителям региона приобрести два билета на самолеты и восемь — на поезда, рассказали ТИА "Острова" в региональном минтрансе.

Всего за этот период было закрыто шесть обращений, остальные находятся в работе. На минувшей неделе пассажиры оставляли заявки на авиабилеты из Южно-Сахалинска до Петропавловска-Камчатского, Благовещенска и Москвы, а также на ж/д билеты из областного центра до Долинска, Макарова и Тымовского.

Напомним, сервис «Лист ожидания» начал работу в 2023 году по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Специалисты контакт-центра принимают заявки от жителей Сахалинской области, столкнувшихся с отсутствием билетов на любой вид транспорта в нужную дату. Телефон сервиса «Лист ожидания»: *0065, добавочный 2.