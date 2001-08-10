Мэр Южно-Сахалинска проверил организацию работ на снежном полигоне "Южный"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается ликвидация последствий мощного циклона. Мероприятия по расчистке городских улиц и вывозу снега ведутся в круглосуточном режиме. Сергей Надсадин проверил как организована работа на снежном полигоне "Южный", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Южный полигон - одна из трех площадок в муниципалитете, где производится хранение снега, вывезенного с городских улиц и дворов. Нагрузка на полигон возросла после обширного циклона. Ежедневно на улично-дорожной сети Южно-Сахалинска и планировочных районов города, в том числе на вывозе снега работает порядка 200 единиц спецтехники.
На сегодняшний день объект принял 1,7 миллиона кубометров снежных масс. Работа ведется круглые сутки. В среднем за ночь выгрузку осуществляют 4200 спецмашин. По словам директора подрядной организации, которая занимается содержанием площадки, Валерия Дремлюгова, полигон готов принять порядка 3 миллионов кубометров снега. В пределах полигона задействованы 10 единиц техники. Распределение снега ведется с учетом будущих осадков, чтобы мощности объекта хватило до весны.
- Первоочередная задача — вывезти снег с городских улиц. Закономерно от жителей поступают вопросы, связанные с эффективностью работы снежных полигонов. В процессе организации подобных площадок есть свои нюансы. К тому же, важно обеспечить работу полигона с перспективой до конца зимы, чтобы он функционировал в обычном режиме. Подрядчик опытный, занимается содержанием этой площадки с 2014 года, - подчеркнул Сергей Надсадин.
Работы по расчистке города выходят на завершающую стадию. Стабилизировалась ситуация с обеспечением проезда во дворы многоквартирных домов, организован доступ к контейнерным площадкам на всей территории областного центра.
Вместе с тем сохраняется необходимость дальнейшего расширения проезжих частей, расчистки тротуаров, автобусных остановок и других участков улиц. Сергей Надсадин отметил, что эта работа находится на особом контроле. Все сигналы от южносахалинцев фиксируются и оперативно передаются городским службам.
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