14:27, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Южносахалинцы могут принять участие в конкурсном отборе по подготовке управленческих кадров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство экономического развития Сахалинской области информирует о проведении конкурсного отбора специалистов для подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2024-2025 учебном году по программе профессиональной переподготовки (тип «В» - Эффективное управление организацией), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Отбор проводится до 22 марта. Информация о порядке и условиях участия в президентской программе, а также список необходимых документов опубликованы на сайте министерства экономического развития.
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