Южносахалинцы могут принять участие в конкурсном отборе по подготовке управленческих кадров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство экономического развития Сахалинской области информирует о проведении конкурсного отбора специалистов для подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2024-2025 учебном году по программе профессиональной переподготовки (тип «В» - Эффективное управление организацией), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отбор проводится до 22 марта. Информация о порядке и условиях участия в президентской программе, а также список необходимых документов опубликованы на сайте министерства экономического развития.