Тихоокеанское
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11:27, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 6 февраля, жители и гости областного центра могут приобрести свежую треску, навагу и горбушу. Торговля ведется по следующим адресам:

магазин «Остров Сахалин», ул. Сахалинская, 59 , треска - 92 руб/кг, навага -74 руб. 75 коп.;

магазин «Янтарное», пр. Коммунистический, 19, навага - 80 руб/кг;

магазин «Янтарное», пр. Мира, 280 В, ТЦ Рай, навага - 80 руб/кг

магазин «Янтарное», пр. Мира, 229/5 у ТЦ «Янтарь», – навага - 80 руб/кг;

магазин «Янтарное», пр. Мира,19, навага - 80 руб/кг;

магазин «Ефимов А.Ф.», пр. Мира 229 ТЦ Янтарь, торговое место №8-10, горбуша свежемороженая -130  руб/кг;

магазин «Ефимов А.Ф.», ул. Емельянова, 31/2, горбуша свежемороженая -130 руб/кг;

магазин «Ефимов А.Ф.», ул. Ленина, 252 Б, горбуша свежемороженая -130 руб/кг;

магазин «Странник», Луговое, ул. Дружбы,56, минтай - 75 руб/кг, навага - 75 руб/кг;

торговое место с северной стороны строения №17 по бул. Ф.Анкудинова, навага - 80 руб/кг;

торговое место по ул. Сахалинской №89 у ТЦ «МегаБерезка», навага — 80 руб/кг;

ул. Пограничная, 26 у ТЦ «Янтарь», навага - 80 руб/кг, треска - 92 руб/кг;

магазин «Надежда», Ново - Александровск, ул. 3-я Строительная, 4Б, навага-74 руб/кг;

магазин «Елань», ул. Авиационная, 74, навага — 75 руб/кг;

сеть магазинов «Матрешка», ул. 2-я Красносельская, 7, Железнодорожная, 168/4, Физкультурная, 1А, Сахалинская, 90, Донская, 4А, пр. Мира, 86, навага- 74 руб.95 коп. /кг;

магазин «Социальный», бульвар Анкудинова, 5, навага — 74 руб. 75 коп/кг;

магазин «Серебряный город», Хомутово, ул. 1-я Октябрьская, навага - 75 руб/кг

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

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