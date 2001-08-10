Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 6 февраля, жители и гости областного центра могут приобрести свежую треску, навагу и горбушу. Торговля ведется по следующим адресам:
магазин «Остров Сахалин», ул. Сахалинская, 59 , треска - 92 руб/кг, навага -74 руб. 75 коп.;
магазин «Янтарное», пр. Коммунистический, 19, навага - 80 руб/кг;
магазин «Янтарное», пр. Мира, 280 В, ТЦ Рай, навага - 80 руб/кг
магазин «Янтарное», пр. Мира, 229/5 у ТЦ «Янтарь», – навага - 80 руб/кг;
магазин «Янтарное», пр. Мира,19, навага - 80 руб/кг;
магазин «Ефимов А.Ф.», пр. Мира 229 ТЦ Янтарь, торговое место №8-10, горбуша свежемороженая -130 руб/кг;
магазин «Ефимов А.Ф.», ул. Емельянова, 31/2, горбуша свежемороженая -130 руб/кг;
магазин «Ефимов А.Ф.», ул. Ленина, 252 Б, горбуша свежемороженая -130 руб/кг;
магазин «Странник», Луговое, ул. Дружбы,56, минтай - 75 руб/кг, навага - 75 руб/кг;
торговое место с северной стороны строения №17 по бул. Ф.Анкудинова, навага - 80 руб/кг;
торговое место по ул. Сахалинской №89 у ТЦ «МегаБерезка», навага — 80 руб/кг;
ул. Пограничная, 26 у ТЦ «Янтарь», навага - 80 руб/кг, треска - 92 руб/кг;
магазин «Надежда», Ново - Александровск, ул. 3-я Строительная, 4Б, навага-74 руб/кг;
магазин «Елань», ул. Авиационная, 74, навага — 75 руб/кг;
сеть магазинов «Матрешка», ул. 2-я Красносельская, 7, Железнодорожная, 168/4, Физкультурная, 1А, Сахалинская, 90, Донская, 4А, пр. Мира, 86, навага- 74 руб.95 коп. /кг;
магазин «Социальный», бульвар Анкудинова, 5, навага — 74 руб. 75 коп/кг;
магазин «Серебряный город», Хомутово, ул. 1-я Октябрьская, навага - 75 руб/кг
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.
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