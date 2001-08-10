На расчистку Южно-Сахалинска 6 февраля вышли 176 единиц техники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы продолжают работы по ликвидации последствий снежного циклона как в центральной части города, так и в отдаленных районах. Днем на расширении и пробивке проезжей части, расчистке пешеходных зон, тротуаров и автобусных остановок, вывозе снега задействовано 176 единиц спецтехники и 112 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обращаем внимание, что на данный момент в связи с работами по расширению проезжей части и расчисткой тротуаров перекрыты:

- до 16:00 - ул. Амурская от ул. Карла Маркса до ул. Асахикава;

- до 17:00 - ул. Деповская от ул. Колодезной до ул. Кирпичной;

- до 17:00 - ул. Дзержинского от ул. Поповича до ул. Рождественской.

Просим водителей учитывать информацию при планировании маршрутов.

Отметим, что городской автобусный маршрут №2 сегодня двигается по своему обычному направлению через ул. Кирпичную и ул. Деповскую.

Также работы по ликвидации последствий снежного циклона 6 февраля планируется провести на следующих участках:

- ул. Холмская от ул. Памятной на север;

- ул. Горького от ул. Больничной на север;

- пр. Мира;

- ул. Пролетарская;

- ул. Больничная;

- ул. Сахалинская;

- ул. Ленина;

- ул. Курильская от ул. Физкультурной до пр. Мира;

- ул. Тихоокеанская от ул. Горького до ул. Комсомольской;

- ул. Амурская от сквера Асахикава до ул. Карла Маркса;

- ул. Дзержинского от р. Рогатка до ул. Сахалинской;

- ул. Садовая от ул. Детской до ул. Фабричной;

- ул. Асахикава;

- ул. Памятная;

- 22 маршрут;

- ул. Деповская от ул. Западной до ул. Кирпичной;

- пер. Свободный.

Кроме этого, работы по расчистке запланированы в Ключах, Синегорске, Луговом, Березняках, Новоалександровске, Старорусском, Новой Деревне и Хомутово.

Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль центральных улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется оставить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.