На расчистку Южно-Сахалинска 6 февраля вышли 176 единиц техники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожные службы продолжают работы по ликвидации последствий снежного циклона как в центральной части города, так и в отдаленных районах. Днем на расширении и пробивке проезжей части, расчистке пешеходных зон, тротуаров и автобусных остановок, вывозе снега задействовано 176 единиц спецтехники и 112 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Обращаем внимание, что на данный момент в связи с работами по расширению проезжей части и расчисткой тротуаров перекрыты:
- до 16:00 - ул. Амурская от ул. Карла Маркса до ул. Асахикава;
- до 17:00 - ул. Деповская от ул. Колодезной до ул. Кирпичной;
- до 17:00 - ул. Дзержинского от ул. Поповича до ул. Рождественской.
Просим водителей учитывать информацию при планировании маршрутов.
Отметим, что городской автобусный маршрут №2 сегодня двигается по своему обычному направлению через ул. Кирпичную и ул. Деповскую.
Также работы по ликвидации последствий снежного циклона 6 февраля планируется провести на следующих участках:
- ул. Холмская от ул. Памятной на север;
- ул. Горького от ул. Больничной на север;
- пр. Мира;
- ул. Пролетарская;
- ул. Больничная;
- ул. Сахалинская;
- ул. Ленина;
- ул. Курильская от ул. Физкультурной до пр. Мира;
- ул. Тихоокеанская от ул. Горького до ул. Комсомольской;
- ул. Амурская от сквера Асахикава до ул. Карла Маркса;
- ул. Дзержинского от р. Рогатка до ул. Сахалинской;
- ул. Садовая от ул. Детской до ул. Фабричной;
- ул. Асахикава;
- ул. Памятная;
- 22 маршрут;
- ул. Деповская от ул. Западной до ул. Кирпичной;
- пер. Свободный.
Кроме этого, работы по расчистке запланированы в Ключах, Синегорске, Луговом, Березняках, Новоалександровске, Старорусском, Новой Деревне и Хомутово.
Автовладельцев убедительно просят не оставлять транспорт на обочинах и автобусных остановках, по возможности не занимать парковочные карманы вдоль центральных улиц или оперативно убирать автомобили на время работ спецтехники. Горожанам также рекомендуется оставить в машине контакты для связи, если она оставлена на длительную стоянку в зоне расчистки.
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