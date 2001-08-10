МТС прокачала мобильный интернет в Камчатском крае за счет масштабного рефарминга сети

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС провела масштабную модернизацию сети мобильной связи в Петропавловске-Камчатском и Елизово. В результате в регионе существенно расширилось покрытие и емкость сети, а скорость мобильного интернета в среднем выросла на 20%.

МТС модернизировала более 110 базовых станций в Камчатском крае. Прокачать сеть удалось благодаря рефармингу – переводу частот, выделенных под поколение связи 2G, на современный стандарт мобильной связи 4G (LTE). Рефарминг позволил повысить скорость мобильного интернета в Петропавловске-Камчатском и Елизово, снизить нагрузку на сеть, обеспечить усиленное покрытие и возможность быстрого реагирования на изменения в потребностях пользователей.

Большое внимание МТС уделила локациям, где есть сложности с проникновением сигнала - цокольные этажи многоквартирных домов, магазины и торговые центры. Увеличение зоны LTE-покрытия также расширило доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE. Она позволяет совершать голосовые звонки с "эффектом присутствия" собеседника и моментальным соединением.

Новое качество сети доступно на важных инфраструктурных объектах: в Морском и Рыбном порту, на ключевых объектах коммунальной энергетики - ТЭЦ1 и ТЭЦ2, на автодорогах, идущих от Петропавловска-Камчатский в направлениях Елизово и поселка Термальный.

Для туристов МТС улучшила связь в популярных местах региона – в районе Авачинского перевала и Халактырского пляжа. Скорость мобильного интернета выросла также в тех локациях, где жители и гости края любят проводить свободное время - на Театральной площади, в парке на Никольской сопке, в Камчатском театре драмы и комедии, Камчатском краевом объединенном музее и других.

"В декабре прошлого года мы завершили большой проект по модернизации фиксированной сети в Петропавловске-Камчатском. А новый год начали с модернизации сети LTE в регионе. Нагрузка на сеть все время растет, так как жители городов все активнее пользуются мобильным интернетом: используют мессенджеры, мобильные приложения, видеосервисы. Чтобы жителям и гостям края было комфортно, мы расширили полосу частотного спектра, увеличив емкость и скорость мобильного интернета", - прокомментировал директор МТС в Камчатском крае Денис Бойко.