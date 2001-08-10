Почта России запустила досрочную подписную кампанию на второе полугодие 2024 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России смогут выписать печатные издания на второе полугодие 2024 г. по ценам предыдущего подписного периода, рассказли ТИА "Острова" в "Почта России".

В акции участвуют почти 1400 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные, профессиональные, отраслевые бизнес- и другие издания. Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. Для удобства поиска газеты и журналы упорядочены по категориям, темам и популярности. Их легко найти по названию, а оформление займёт всего пару минут. Выписать печатные СМИ можно также в почтовых отделениях по бумажному каталогу и у почтальона.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку. Акция «Дерево добра» проводится с 2015 г. и позволяет подарить подписку на журналы и газеты детям из детским домов, школ-интернатов, пожилым людям и инвалидам из домов престарелых и любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции podpiska.pochta.ru необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.