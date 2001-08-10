Демобилизованные участники СВО обсудили свои проблемы с руководством Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти островного региона помогают демобилизованным участникам специальной военной операции вернуться к мирной жизни. Первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков в помещении филиала федерального фонда «Защитники Отечества» в Южно-Сахалинске провел третью встречу с бойцами, на которых обсуждались вопросы адаптации. На нее пришли более 40 бойцов. Также за ходом мероприятия в режиме видеоконференции наблюдали демобилизованные воины из ряда муниципальных образований, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В островном регионе ведется активная работа по возвращению в мирную жизнь демобилизованных участников СВО. Важную роль в ней играют регулярные встречи с бойцами. В ходе общения лицом к лицу каждый воин может рассказать о своих проблемах, чтобы получить поддержку в соответствии с действующим законодательством. Все поступающие обращения и просьбы берутся на контроль. В мероприятиях участвуют представители ведомств, курирующие вопросы здравоохранения, социальной защиты, образования, трудоустройства. Это позволяет оперативно и комплексно решать возникающие вопросы.

- Мы все во главе с губернатором Валерием Лимаренко считаем, что участники СВО – настоящие герои. К ним необходимо проявлять максимум уважения. Эти люди непосредственно на передовой защищают нашу страну, наших граждан, нашу правду. Сейчас важно помочь демобилизованным бойцам вернуться к мирной жизни. Поэтому мы задействуем все имеющиеся ресурсы. Например, к этой работе по полной программе подключился областной минздрав. Наши медики каждого бойца индивидуально сопровождают, организовывают обследование, лечение, операции и реабилитацию. Пока не все вопросы решены по выплатам, но, думаю, скоро мы их совместно с министерством обороны закроем. Также один из бойцов попросил помочь получить высшее образование, чтобы стать учителем истории. Мы это обращение взяли в работу, обязательно поддержим воина, - сказал Сергей Байдаков.

Сегодня некоторые бойцы, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, еще не имеют удостоверений ветерана боевых действий федерального образца. Поэтому они не могут пользоваться всеми установленными льготами. Областные власти нашли промежуточное решение. В ходе встречи бойцам сообщили, что они могут быстро и бесплатно оформить электронные «Карты сахалинца». Эти именные платежные документы будут содержать информацию о статусе бойцов и позволят пользоваться льготами регионального уровня.

Основная часть вопросов, озвученных в ходе встречи, касалась лечения и реабилитации после ранений. Первый заместитель губернатора подчеркнул, что область готова и впредь на безвозмездной основе оказывать военным властям любое содействие в восстановлении здоровья бойцов, использовать для этой цели самое современное оборудование, наиболее квалифицированных врачей и гражданские медицинские учреждения.

- Многие ребята по прибытии домой после ранений не знают, куда деваться, к кому обращаться. Поэтому такие мероприятия для нашего брата очень полезны. Мы получаем четкие ответы на свои вопросы. Нам реально помогают. Встречи должны продолжаться, - высказал свое мнение гвардии сержант Николай Тушинский.

Родственница бойца, находящегося на излечении, обратилась с проблемой: заканчивается запас угля для частного дома. Сергей Байдаков поручил оперативно обеспечить семью топливом.

- Впервые принимал участие в такой встрече. Обратил внимание, что со стороны правительства области нет пустых обещаний. Сразу честно отвечают: это в нашей компетенции, значит, сделаем. Если чего-то не могут, так и говорят. Все, что мне нужно было, я узнал на встрече, - сказал сахалинец, принимавший участие в СВО в составе частной военной компании «Вагнер».

Еще один ветеран сообщил, что не имеет собственного жилья. Ему тут же предложили решение: в ближайшие дни выйти на работу, где предоставляется служебное жилье. Это даст бойцу возможность в нормальных условиях ждать положенной собственной квартиры.

- Регулярно участвую во встречах, которые организовывает для нас правительство области. И вижу, что многие вопросы, которые мы поднимаем, решаются за короткий срок. Например, моей семье очень быстро помогли с жильем. За мной закреплен социальный координатор, который регулярно выходит на связь, интересуется проблемами, помогает, если есть необходимость, - отметил демобилизованный боец из Невельска Александр Ким.

Встречи представителей правительства Сахалинской области с демобилизованными участниками специальной военной операции будут проводиться на регулярной основе.