На территории 2 районов Сахалинской области прогнозируется метель
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По сообщению Сахалинского управления Росгидромета, 3 февраля 2024 года на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется умеренный снег, ветер с утра порывами 20-25 м/с, метель, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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