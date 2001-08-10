Валерий Лимаренко рассказал Владимиру Путину о стратегии будущего кампуса "СахалинTech"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Президент России в режиме видеоконференции провел совещание о реализации федерального проекта по созданию сети кампусов мирового уровня. Губернатор Сахалинской области доложил главе государства о ходе строительства «СахалинTech» и об образовательных программах, отвечающих новейшей стратегии "Университет 4.0", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Владимир Путин отметил, что создание кампусов мирового уровня – это важнейшие шаги в развитии образовательной инфраструктуры в целом по стране. В России в ближайшие годы появится 25 передовых кампусов.
– Дальше думаем над тем, как продлить эту программу, и наверняка будем ее продлевать, потому что, действительно, нужно менять среду, в которой живут будущие исследователи, инженеры, специалисты других направлений. Это востребовано, и мы, безусловно, будем продолжать делать это хорошими темпами и с высоким качеством, – сказал Президент.
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков назвал Сахалинскую область лидером в реализации проекта.
– Все девять проектов, которые были отобраны в 2022 году, сегодня проектируются, везде есть контрольные точки, регионы соблюдают сроки. Регион-лидер – Сахалин. Они очень быстро запроектировали, и несмотря на то, что они во второй очереди, мы заложили камень еще летом прошлого года. Все остальные, начиная с конца этого года, только будут выходить из Главгосэкспертизы, и в следующем году развернут строительство, – отметил глава Минобрнауки.
В Южно-Сахалинске с опережением графика сегодня возводят научно-образовательный комплекс, сдать его планируется в 2026 году. А в 2025-ом должно завершиться строительство современного студенческого городка.
– Для нас это просто жизненно важная позиция. Без сильного университета мы не сможем развивать экономику, создать для молодежи стимул оставаться учиться и жить тут. Мы не ждём, когда стройка закончится, и начинаем формировать научные лаборатории уже сейчас. Современный кампус – это не только стены, а это ещё и новые технологии, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Лабораторный корпус для студентов оборудуют на базе нефтегазового индустриального парка, где непосредственно развиваются новые шельфовые технологии. Планируется привлечь инженеров и ученых дочерних компаний «Газпрома», чтобы они учили будущих коллег применять знания на практике.
– Когда научный и образовательный процессы происходят непосредственно в производственной зоне, это приближает к технологии Университета 4.0. Мы сейчас разрабатываем такую стратегию совместно со «Сбером». В этой стратегии будет важное место займет также новая энергетика. Мы победили в федеральном конкурсе, и нам доверили развивать передовую инженерную школу в области водорода. Вместе с нашими партнерами – МФТИ и МГТУ имени Н.Э. Баумана – мы уже в этом году создаем водородный полигон. Фактически это небольшой завод по производству водорода и ряд пилотных проектов по использованию водорода и водородных технологий в современной жизни. Мы стремимся, чтобы университет был построен вовремя и был интегрирован в бизнес-процессы, которые происходят сейчас на Сахалине, – рассказал глава островного региона.
Создание кампуса мирового уровня на Сахалине играет важную роль и для улучшения демографической ситуации на островах. Выпускники школ в родном регионе будут получать качественное высшее образование по программам, созданным под запросы ведущих предприятий, и трудоустраиваться в эти компании после получения дипломов. Кроме того, «СахалинTech» позволит привлечь талантливую молодежь из других регионов.
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