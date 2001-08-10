Тихоокеанское
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12:57, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине припай устойчив только в заливе Мордвинова

На Сахалине припай устойчив только в заливе Мордвинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 февраля в заливе Мордвинова припай устойчив от 4 км до м. Свободный на удалении от берега 500 м. На остальных участках выходить на лед опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

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