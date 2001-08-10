Аэровокзал Южно-Сахалинск улучшает сервис обслуживания воздушных судов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Багажное отделение авиагавани оснастили современными тягачами. На линию поставили четыре самоходных машины: по два дизельных и электрических, рассказали ТИА "Острова" в аэропорту.
С помощью новой техники на дизельном ходу сотрудники транспортируют багаж по перрону: от самолёта к зоне комплектации и обратно. Один тягач может отбуксировать до 32 тонн груза. По сравнению с машиной, которую в аэровокзале использовали прежде, он мощнее. К тому же, переменчивые условия сахалинской зимы ему тоже не помешают. Тягач работает при минусовых температурах, не боится гололедицы и метелей.
Уже в самой зоне комплектации сотрудники аэровокзала транспортируют пустые тележки и контейнеры на электрической спецтехнике, она больше подходит для работы в помещении. Кроме экологичности у электротягача есть ещё несколько преимуществ. Он экономичный, лёгкий, компактный и манёвренный. Эти характеристики позволяют ему свободно буксировать груз в условиях ограниченного пространства. За раз – сцепку из 4-5 контейнеров весом до 6 тонн.
«Пополнение спецтехники в нашем автопарке – важный шаг. Так мы улучшаем сервис, наращиваем скорость, поднимаем обслуживание на новый уровень. Новая спецтехника позволит аэровокзалу сократить сроки обслуживания воздушных судов, а значит, и их стоянки между вылетами. Первые результаты можно отследить по самым крупным рейсам – московским. Благодаря наращиванию технологических мощностей время их обслуживания на земле уменьшили на 20 минут: с двух часов 20 минут до двух часов ровно. Всё это поможет нам ещё эффективнее работать в высокий сезон весенне-летней навигации. На этот период мы ожидаем прирост количества рейсов», - подчеркнул начальник производства АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.
Аэровокзал Южно-Сахалинска остается самым крупным и технологичным пассажирским терминала на Дальнем Востоке. Он оснащён 6 телескопическими трапами, 26 стойками регистрации, 5 эскалаторами и 23 лифтами. Система обработки багажа имеет 5 уровней безопасности.
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