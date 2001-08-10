Южно-сахалинские предприниматели расчищают свои объекты от снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается расчистка улиц и дворов в круглосуточном режиме. К этой работе подключены не только муниципальные службы, но и частные предприниматели, которые также обязаны освобождать от снега свои территории и осуществлять его вывоз, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
За соблюдением правил благоустройства в городе следит департамент общественной безопасности и контроля. Специалисты на регулярной основе проводят профилактические рейды и, при необходимости, разъясняют представителям бизнеса, что в целях обеспечения безопасности жителей они обязаны своевременно расчищать от снега и наледи прилегающие территории, входные группы и тротуары, кровли зданий.
Многие предприниматели уже начали приводить в порядок свои объекты. Так, один из крупнейших строительных магазинов города приступил к этой работе в первые же часы метели.
- Готовились к циклону заранее. Персонал проинструктировали, провели ряд антикризисных мероприятий. Из-за закрытия межмуниципального дорожного сообщения один из наших сотрудников не смог выехать домой, остался здесь и не терял времени даром. Каждые три часа выходил на расчистку территории, чтобы жители города могли приехать, спокойно и безопасно припарковаться и купить необходимое. Как только мы открыли свои двери - в дни метели люди моментально раскупили все лопаты, которые им очень пригодились для расчистки подъездов, дворов, машин, - отметила заместитель генерального директора сети строительных магазинов Яна Яценко.
Кроме этого, параллельно был организован самостоятельный вывоз снега на южный полигон.
- В таких случаях реагировать нужно оперативно. Раз уж из-за метели домой я не попал, то решил провести время с пользой. У меня есть водительские права на управление фронтальным погрузчиком. Поэтому прогрел машину и приступил к расчистке территории. Затем проехал на наш второй объект — на ул. Комсомольскую. Стал пробивать пешеходные дороги людям - они благодарили, даже угощали горячим кофе. Еще был момент, когда в этом районе не могла проехать «скорая», - помог. Медики забрали бабушку в больницу, - рассказал руководитель сервисного центра сети магазинов Максим Панкратьев.
Работа по ликвидации последствий циклона продолжается в круглосуточном режиме. Вся актуальная информация оперативно размещается на официальном сайте и телеграм-канале https://t.me/ysakhalinsk администрации Южно-Сахалинска.
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