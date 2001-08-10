Дистанционное обучение в большинстве школ Южно-Сахалинска продлили до 5 февраля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
До понедельника, 5 февраля, большинство школ городского округа продолжат занятия в дистанционном режиме. Такое решение принято на оперативном штабе по ликвидации последствий снежного циклона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Главный приоритет - максимально подготовить тротуары и подъездные пути к образовательным учреждениям города, чтобы дети могли безопасно и комфортно добраться до учебных заведений. Дорожные службы ведут расчистку в круглосуточном режиме для стабилизации ситуации на улично-дорожной сети областного центра.
Отметим, в некоторых сельских школах округа уже начались занятия в очном формате - за парты вернулись школьники Синегорска. В селе Березняки 1 февраля уроки будут проходить в обычном режиме, в учебном заведении готовы принять детей. Вместе с тем, если учащиеся не смогут посетить очные занятия, то это не будет считаться пропуском по неуважительной причине.
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