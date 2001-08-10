Юных сахалинцев приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фонд «Защитники Отечества» проводит всероссийскую акцию «Нарисуй защитника Отечества», посвященную празднованию Дня защитника Отечества, рассказали ТИА "Острова" в фонде.

Сахалинские дети уже начали оформлять свои рисунки в рамках акции «Нарисуй защитника Отечества». Одними из первых школьников-участников конкурса стали дети «Движения Первых», которые активно участвуют в выставке «Сахалинские традиции. Нам есть чем гордиться».

Цель конкурса отражает важную линию в нынешней политике президента России Владимира Путина, а именно, сохранение памяти о героях и событиях специальной военной операции, воспитание бережного и уважительного отношения к ветеранам, а также воспитание патриотизма и чувства гордости у подрастающего поколения. Участвовать в акции могут все граждане Российской Федерации в возрасте от 3 до 17 лет. По итогам конкурса будут проведены выставки рисунков в филиалах, школах и библиотеках. Более 1500 отобранных работ войдут в коллаж для Музея Победы, который будет открыт на торжественной церемонии награждения в феврале 2024 года.

«Я принимаю участие во многих общественных организациях таких как «Юнармия», «Движение Первых». А в «Движении Первых» меня интересует такое направление как патриотизм. Потому что я считаю, что на данный момент бойцы в зоне специальной военной операции защищают нашу страну, честь нашей страны, и считаю, что это никак нельзя забывать, – рассказывает ученица школы № 31 города Южно-Сахалинска Дарья Акозина. – Свой рисунок я буду выполнять пастелью. Хочу попробовать отразить в своём рисунке всю важность долга солдат, то, что они защищаю, и какова сложность их работы на данный момент».

«Я не могу упустить возможность поучаствовать в таком масштабном и значимом для нашей страны проекте, который предназначен, как и для маленьких школьников, так и для более взрослых. В конкурсе «Нарисуй защитника Отечества» я хотела бы изобразить пейзаж с героями нашей страны, которые защищают её на боевых действиях. Изобразить то, как природа реагирует на происходящее», – поделилась учащаяся 9 класса лицея № 2 Эмилия Котляр.

Прием творческих работ осуществляется в будни с 9 до 18 часов до 10 февраля в филиале фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная 34, каб. 104. Также вы можете прислать фотографию работы на электронную почту [email protected] с пометкой «КОНКУРС».

Дополнительная информация о номинациях, условиях участия, а также бланк заявки доступны по ссылке.