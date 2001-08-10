Тихоокеанское
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16:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине открыли первый региональный форум депутатов муниципальных образований

На Сахалине открыли первый региональный форум депутатов муниципальных образований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Народные избранники из всех районов Сахалинской области, главы муниципальных образований, депутаты облдумы и представители регионального правительства обсудили, как наиболее эффективно наладить взаимодействие и сделать жизнь на местах комфортнее. Муниципальные депутаты выступили со своими инициативами, одна из них – объявить 2024 год в Сахалинской области Годом защитника Отечества.

Участники форума назвали главный принцип своей работы, который был обозначен президентом России Владимиром Путиным: «Муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с народом».

От имени главы региона Валерия Лимаренко участников форума поприветствовал первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков. Он напомнил, на большей части территории островного региона в этом году обновился депутатский корпус. В сентябре в 11 районах области прошли выборы местных парламентариев.

– Мы должны быть глубоко погружены в то, что происходит в районах, слышать чаяния и проблемы людей. Важно выстроить систему взаимодействия между правительством региона и муниципальными образованиями. Ведь наша работа отвечает одной цели – повышению доверия людей к власти. Сахалинцы и курильчане должны чувствовать заботу, защиту и уважение. Видеть, что власть знает об их проблемах, реагирует на них и решает. Это самый важный критерий оценки деятельности органов власти. И здесь без единого мощного взаимодействия у нас ничего не получится, – подчеркнул Сергей Байдаков.

К участникам первого форума обратился также сенатор Российской Федерации от Сахалинской области Андрей Хапочкин.

– Именно муниципальные депутаты в районах ближе всего к людям. Вы первыми слышите, что больше всего волнует жителей на местах, и передаете это на региональный уровень, а затем и на федеральный. Я как сенатор всегда готов помочь. Я вхожу в рабочую группу по поддержке участников СВО. Если нужно изменение федерального законодательства, буду добиваться этого, хотя это и непросто. Многих из вас я знаю лично, мы работали вместе и будем продолжать, как одна команда, – сказал Андрей Хапочкин.

В последние годы особую значимость приобрели такие направления работы, как патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Районные власти большое внимание уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семей, которые остались ждать своих защитников дома. Во всех муниципалитетах развернулся проект по военно-спортивной подготовке всех желающих «Будь готов!».

Депутат городской думы Южно-Сахалинска Руслан Тен предложил объявить 2024 год в Сахалинской области Годом защитника Отечества. Его коллеги – народные избранники – и руководители органов исполнительной власти поддержали инициативу.

– Вопрос поддержки участников СВО очень близок и значим лично для меня. Я провел уже три командировки на Донбасс, общался с нашими ребятами. По их просьбе приобрели автомобиль, скоро поедем туда снова, будем переправлять «буханку». Так много людей на Сахалине и Курилах болеют за бойцов, помогают всем, что в их силах. И объявление Года защитника Отечества в Сахалинской области – это еще один способ выразить поддержку и уважение нашим героям, – сказал Руслан Тен.

Наиболее значимые инициативы и эффективные практики лягут в резолюцию первого регионального форума депутатов муниципальных образований и будут приняты к исполнению.

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