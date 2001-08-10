На Сахалине открыли первый региональный форум депутатов муниципальных образований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Народные избранники из всех районов Сахалинской области, главы муниципальных образований, депутаты облдумы и представители регионального правительства обсудили, как наиболее эффективно наладить взаимодействие и сделать жизнь на местах комфортнее. Муниципальные депутаты выступили со своими инициативами, одна из них – объявить 2024 год в Сахалинской области Годом защитника Отечества.

Участники форума назвали главный принцип своей работы, который был обозначен президентом России Владимиром Путиным: «Муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с народом».

От имени главы региона Валерия Лимаренко участников форума поприветствовал первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков. Он напомнил, на большей части территории островного региона в этом году обновился депутатский корпус. В сентябре в 11 районах области прошли выборы местных парламентариев.

– Мы должны быть глубоко погружены в то, что происходит в районах, слышать чаяния и проблемы людей. Важно выстроить систему взаимодействия между правительством региона и муниципальными образованиями. Ведь наша работа отвечает одной цели – повышению доверия людей к власти. Сахалинцы и курильчане должны чувствовать заботу, защиту и уважение. Видеть, что власть знает об их проблемах, реагирует на них и решает. Это самый важный критерий оценки деятельности органов власти. И здесь без единого мощного взаимодействия у нас ничего не получится, – подчеркнул Сергей Байдаков.

К участникам первого форума обратился также сенатор Российской Федерации от Сахалинской области Андрей Хапочкин.

– Именно муниципальные депутаты в районах ближе всего к людям. Вы первыми слышите, что больше всего волнует жителей на местах, и передаете это на региональный уровень, а затем и на федеральный. Я как сенатор всегда готов помочь. Я вхожу в рабочую группу по поддержке участников СВО. Если нужно изменение федерального законодательства, буду добиваться этого, хотя это и непросто. Многих из вас я знаю лично, мы работали вместе и будем продолжать, как одна команда, – сказал Андрей Хапочкин.

В последние годы особую значимость приобрели такие направления работы, как патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Районные власти большое внимание уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семей, которые остались ждать своих защитников дома. Во всех муниципалитетах развернулся проект по военно-спортивной подготовке всех желающих «Будь готов!».

Депутат городской думы Южно-Сахалинска Руслан Тен предложил объявить 2024 год в Сахалинской области Годом защитника Отечества. Его коллеги – народные избранники – и руководители органов исполнительной власти поддержали инициативу.

– Вопрос поддержки участников СВО очень близок и значим лично для меня. Я провел уже три командировки на Донбасс, общался с нашими ребятами. По их просьбе приобрели автомобиль, скоро поедем туда снова, будем переправлять «буханку». Так много людей на Сахалине и Курилах болеют за бойцов, помогают всем, что в их силах. И объявление Года защитника Отечества в Сахалинской области – это еще один способ выразить поддержку и уважение нашим героям, – сказал Руслан Тен.

Наиболее значимые инициативы и эффективные практики лягут в резолюцию первого регионального форума депутатов муниципальных образований и будут приняты к исполнению.