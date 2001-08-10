Сахалинэнерго подключило к централизованному энергоснабжению 247 участков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) с начала текущего года выполнило мероприятия, которые позволили подключить к централизованному электроснабжению 247 земельных участков, полученных в рамках программы «Дальневосточный гектар», рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Программа Дальневосточный гектар существует с 2016 года. По ней можно бесплатно получить землю площадью до гектара в регионах Дальневосточного федерального округа. Заявление о предоставлении участка могут подать все граждане России, независимо от места жительства, а также участники программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Лидером по количеству выданных «дальневосточных гектаров» на Сахалине является Корсаковский район. Для обеспечения электроснабжением земельных участков, расположенных вдоль дороги Лиственничное – Охотское, а также развития туристического кластера и рыбопромышленного комплекса в районе села Охотское энергетики выполнили реконструкцию 6 линий электропередачи напряжением 35 кВ общей протяжённостью около 55 км. От подстанции «Охотская» до ПС «Лесная» проложены две кабельные ЛЭП свыше 5 км каждая, построен участок воздушной ЛЭП-35 кВ «Радиоцентр – Лесная» порядка 17 км.

Напомним, для удобства заявителей на сайте Сахалинэнерго расположен «Личный кабинет», позволяющий подать заявку на технологическое присоединение и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома. Заявление и копии всех необходимых документов направляются в электронном виде.

В «Личном кабинете» специалисты компании размещают всю необходимую документацию — типовой проект договора, технические условия, счёт на оплату и проект договора на электроснабжение.