Сахалинэнерго подключило к централизованному энергоснабжению 247 участков "Дальневосточных гектаров"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) с начала текущего года выполнило мероприятия, которые позволили подключить к централизованному электроснабжению 247 земельных участков, полученных в рамках программы «Дальневосточный гектар», рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Программа Дальневосточный гектар существует с 2016 года. По ней можно бесплатно получить землю площадью до гектара в регионах Дальневосточного федерального округа. Заявление о предоставлении участка могут подать все граждане России, независимо от места жительства, а также участники программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Лидером по количеству выданных «дальневосточных гектаров» на Сахалине является Корсаковский район. Для обеспечения электроснабжением земельных участков, расположенных вдоль дороги Лиственничное – Охотское, а также развития туристического кластера и рыбопромышленного комплекса в районе села Охотское энергетики выполнили реконструкцию 6 линий электропередачи напряжением 35 кВ общей протяжённостью около 55 км. От подстанции «Охотская» до ПС «Лесная» проложены две кабельные ЛЭП свыше 5 км каждая, построен участок воздушной ЛЭП-35 кВ «Радиоцентр – Лесная» порядка 17 км.
Напомним, для удобства заявителей на сайте Сахалинэнерго расположен «Личный кабинет», позволяющий подать заявку на технологическое присоединение и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома. Заявление и копии всех необходимых документов направляются в электронном виде.
В «Личном кабинете» специалисты компании размещают всю необходимую документацию — типовой проект договора, технические условия, счёт на оплату и проект договора на электроснабжение.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:13 11 Декабря В Приморье построят круглогодичный бассейн с морской водой под открытым небом
10:11 8 Декабря Южносахалинцев и гостей города завтра ждут на фестивале "День пельменя"
11:24 7 Декабря В Сахалинской области предложили ввести дополнительную меру поддержки для приобретающих жилье молодых семей
16:26 8 Декабря Проект обустройства территории по ул. Фабричной в Южно-Сахалинске скорректируют с учетом мнения жителей
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
Выбор редакции
- 10:28 Вчера На Сахалине прошла презентация каталога работ островных художников
- 12:30 12 Декабря Сахалинцев приглашают на большой Рождественский концерт
- 10:12 12 Декабря Более чем в полтора раза удалось увеличить внутренний пассажиропоток на Сахалине и Курилах
- 12:15 11 Декабря Сахалинцы взяли золото всероссийских соревнований по стрельбе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?