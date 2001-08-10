Жители Уссурийска стали свидетелями атмосферного чуда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Удивительное зрелище наблюдали накануне жители Уссурийска. Над городом разверзлись небеса и «вырос» столб оранжевого света над китайским рынком, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Telegram-канал ВОСТОК-МЕДИА.

"Еще день назад его не было… Самое странное, он поднимается еще выше и становится ярче", - отметили очевидцы.

Скорее всего, приморцы стали свидетелями удивительного оптического явления – световых столбов, также известных как «световой лес».

"Это атмосферное чудо происходит при низких температурах и высокой влажности, когда в воздухе формируются плоские кристаллы льда, - объяснили специалисты. - Световые столбы появляются от ярких источников света и создают впечатление, будто «висят» в воздухе, хотя физически они не соединены с источниками света".