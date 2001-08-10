На космодроме Восточном создадут комплекс предполетной подготовки космонавтов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ожидается, что с космодрома Восточный в Амурской области в перспективе будут проходить пилотируемые запуски. Должен появиться комплекс предполетной подготовки космонавтов. Сроки его создания озвучил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК) Максим Харламов, сообщает ИА "Порт Амур".

- Что касается сроков завершения работ по созданию комплекса предполетной подготовки космонавтов на космодроме Восточный в полном объеме, то планируется, что строительные работы должны быть закончены в начале 2028 года. Может быть, в течение первого либо второго квартала, с тем чтобы к концу 2028 года этот комплекс был полностью оборудован, - цитирует Харламова ТАСС.

Начальник ЦПК рассказал, что в состав комплекса войдет жилая зона: номера, где будут проживать экипажи и «обеспечивающие их деятельность» сотрудники. Создадут административную зону, где будет происходить управление комплексом, а также управление этапом предстартовой подготовки экипажей на космодроме. Проект включает техническую зону, где разместятся гаражи для техники. Предусмотрена зона для подготовки, где будут расположены различные тренажеры.

Фото: космический центр «Восточный»