Тихоокеанское
информационное агентство
13 Декабря 2023
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09:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Камчатский край задолжал более 11 миллиардов рублей

Камчатский край задолжал более 11 миллиардов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долги Камчатского края продолжают расти. Основным кредитором краевых властей является федеральный бюджет, сообщает ИА "Кам 24".

Общий размер долговых обязательств правительства края составляет 11 миллиардов 106 миллионов рублей. Из этой суммы 2,4 миллиарда рублей является внешним долгом, поскольку он номинирован в иностранной валюте, хотя отдавать его надо Минфину России. Федеральному бюджету Камчатский край также должен еще 5, 28 миллиарда рублей, которые краевые власти занимали в виде бюджетных кредитов. Кроме того, регион должен 3 миллиарда коммерческим банкам и 400 миллионов рублей по облигациям.

Как передавало информагентства, на 1 января 2020 года госдолг края составлял 3,9 миллиарда рублей, на 1 января 2021 – 6,7 миллиарда рублей, а 11 месяцев назад – 9,3 миллиарда рублей.

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