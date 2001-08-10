Мэр Южно-Сахалинска принял участие в работе форума "Старт"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дискуссионная площадка объединила молодых, перспективных и талантливых специалистов нефтегазового сектора, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Первый корпоративный форум «Старт» компании «Сахалинская энергия» состоялся в конгресс-холле «Столица». В нем приняли участие свыше двухсот молодых работников и специалистов всех подразделений одного из крупнейших нефтегазовых операторов страны. С приветственным словом к ним обратились заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
- Очень рад выступить сегодня перед такой аудиторией. Вы прилагаете максимум усилий для успешного развития нашей экономики и нефтегазового сектора. Идете вперед, несмотря на геополитические условия и общероссийские экономические тенденции. Южно-Сахалинск заинтересован в успехе каждого из вас, потому что из достижений каждого складывается успех нашего города. Он развивается благодаря молодежи и для молодежи. Изменить его к лучшему могут только те люди, которые горят своим делом. Такие как вы, как команда правительства Сахалинской области, как команда администрации города, - сказал Сергей Надсадин.
В своем докладе Сергей Надсадин акцентировал внимание на перспективах социально-экономического развития Южно-Сахалинска. Ключевых отраслях, которые, несмотря на уход с рынка иностранных компаний, продолжают наращивать обороты. За последние четыре года в городе построено более одного миллиона квадратных метров жилья, приведено в порядок 43 километра дорог, возведено семь объектов образования — это новые школы и дополнительные корпуса к уже действующим учреждениям, детские сады.
После выступления Сергей Надсадин ответил на вопросы участников форума. Их большая часть касалась дальнейшего благоустройства Южно-Сахалинска.
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