14:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска проведет горячую телефонную линию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В департаменте архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска 12 декабря проведут горячую телефонную линию по вопросам выдачи разрешения на строительство, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 11.00 до 13.00 по телефону 300-675 (доб. 5).
Специалисты расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, порядке и сроках их подачи.
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