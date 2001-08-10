Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2023
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Департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска проведет горячую телефонную линию
14:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска проведет горячую телефонную линию

Департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска проведет горячую телефонную линию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска 12 декабря проведут горячую телефонную линию по вопросам выдачи разрешения на строительство, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от южносахалинцев будут приниматься с 11.00 до 13.00 по телефону 300-675 (доб. 5).

Специалисты расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, порядке и сроках их подачи.

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