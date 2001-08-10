Циклон превратил в реки улицы Петропавловска-Камчатского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мощный циклон накрыл Петропавловск-Камчатский в ночь на 11 декабря. Из-за этого улицы города превратились в "реки". Местами, по словам горожан, уровень воды - по колено взрослому человеку, сообщает ТК "41 Регион".

Так, например, глубокие лужи наблюдаются на улице Ленинградской недалеко от «Спартака».

«Большие лужи по городу, у кого машины пониже, лучше не выезжать вовсе. У кого нет шнорхеля — будьте осторожнее. На «Спартаке» и «Мехзаводе» уже два утопыша», — предупреждают друг друга в соцсетях автомобилисты.

Аналогичная обстановка сложилась и в центре города в районе Озерновской Косы.

Более того - со сложностями столкнулись и пассажиры общественного транспорта. К началу рабочего дня в Петропавловске успели почистить не все «карманы» для автобусов. Такая, например, ситуация сложилась на АЗС.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий были отменены занятия для школьников.