Циклон превратил в реки улицы Петропавловска-Камчатского
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мощный циклон накрыл Петропавловск-Камчатский в ночь на 11 декабря. Из-за этого улицы города превратились в "реки". Местами, по словам горожан, уровень воды - по колено взрослому человеку, сообщает ТК "41 Регион".
Так, например, глубокие лужи наблюдаются на улице Ленинградской недалеко от «Спартака».
«Большие лужи по городу, у кого машины пониже, лучше не выезжать вовсе. У кого нет шнорхеля — будьте осторожнее. На «Спартаке» и «Мехзаводе» уже два утопыша», — предупреждают друг друга в соцсетях автомобилисты.
Аналогичная обстановка сложилась и в центре города в районе Озерновской Косы.
Более того - со сложностями столкнулись и пассажиры общественного транспорта. К началу рабочего дня в Петропавловске успели почистить не все «карманы» для автобусов. Такая, например, ситуация сложилась на АЗС.
Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий были отменены занятия для школьников.
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