Дороги Южно-Сахалинска чистят от снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжаются работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети. Ведется уборка снега и наледи с пешеходных переходов, перекрестков, остановочных карманов и тротуаров. В ночь на 11 декабря задействовали 73 единицы техники, днем - 93 спецмашины и 130 человек. Основной упор сделан на противогололёдную обработку, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Отдел муниципального жилищного контроля ведет мониторинг работы УК по расчистке дворовых проездов. Особое внимание управляющим компаниям необходимо уделить освобождению тротуаров и пешеходных дорожек от снега и наледи между домами и во дворах. Особенно усилить эту работу нужно: «ЖЭУ-1», УК «Аврора», «ЖЭУ-7», «ЖЭУ-3», УК «Эдем».
Напомним также об ограничениях движения, связанных с обустройством инженерных сетей и строительством объектов.
Частично ограничено движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной полосе. Работы ведутся на южной части участка дороги. Ограничения продлятся ориентировочно до 18 декабря.
В связи с обустройством ливневой канализации для строящегося Центра водных видов спорта закрыт проезд в городской парк с ул. Комсомольской в районе гостиницы «Гагарин».
В связи со строительством детской поликлиники закрыт для движения участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.
Общественный транспорт в Южно-Сахалинске работает в штатном режиме. Утром 11 декабря на городские маршруты вышло 202 автобуса, в течение дня количество транспорта возрастает. Движение в режиме онлайн можно отслеживать на сайте Go2bus. Диспетчерская служба единого оператора: 55-65-15. Для звонков с мобильных телефонов действует короткий номер: *6515. Диспетчерская служба работает с 06.00 до 23.00.
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