Сахалинцы больше фото присылают со спусков Красной Поляны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Одним из ярко выраженных туристических трендов 2023 года стал отдых в горах - мобильный трафик в этих локациях вырос на 25%. Активнее всего россияне посещали Красную Поляну, Шерегеш и Розу Хутор. Наибольшей популярностью горный отдых пользуется у путешественников 36-45 лет. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенного мобильного интернет-трафика абонентов.
Красная Поляна удерживает звание самого популярного круглогодичного горного курорта. По итогам 11 месяцев 2023 года, мобильный трафик россиян здесь вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Помимо москвичей и петербуржцев, чаще остальных тут отдыхают жители Самарской и Свердловской областей, а также Башкирии.
Шерегеш в этом году поднялся на второе место по популярности, обогнав еще один известный сочинский курорт - Розу Хутор. В сравнении с 2022 годом кузбасский курорт прибавил почти 35% по потреблению интернет-трафика. Локация пользуется особой популярностью у жителей соседней Новосибирской области и Югры.
Мобильный трафик на Розе Хутор, замкнувшей тройку лидеров, вырос на 13%. Этот курорт в основном посещают туристы из тех же регионов, что и Красную Поляну. В топ-5 популярных горных курортов также вошли Домбай и горнолыжный центр Южного Урала Банное, где пользователи активнее выходили в сеть на 24% и 31% соответственно.
Сахалинцы, отдающие предпочтение активному зимнему отдыху, в уходящем году также не оставили без внимания эти локации. Самый большой объем трафика они сгенерировали в Красной Поляне. На втором месте Роза Хутор, отсюда было отправлено на 5% меньше фото и видео, пейзажами Шерегеша лыжники делились почти в два раза реже, чем жители региона, отдыхающие в Красной Поляне.
В целом уровень потребления мобильного интернета на наиболее востребованных горных локациях вырос на четверть год к году. На фоне возрастающего объема трафика специалисты МегаФона провели модернизацию сети к началу зимнего сезона. Так, скорость интернета в горах Розы Хутор и Красной поляны сегодня достигает уже 157 Мбит/c, а в низовье курорта - до 280 Мбит/c.
Новое телеком-оборудование в этом году также установили на горнолыжном курорте Большой Вудъявр (Мурманская область), а в популярном у любителей трекинга урочище Джилы-Су - на отметке 3800 метров над уровнем моря. На сегодняшний день это самая высокостоящая базовая станция МегаФона из всех действующих. Кроме того, в Кабардино-Балкарии впервые появился интернет в Долине нарзанов, где максимальная скорость сети теперь составляет 80 Мбит/c.
По данным МегаФона, отдых в горах в основном предпочитают мужчины, они потребляют 60% от всего мобильного трафика в сети в этих локациях. Чаще всего горные курорты посещают россияне 36-45 лет (около 37% от всех туристов). Также активный отдых на высоте предпочитают абоненты группы 46+ (32%) и 26-35 лет (25%).
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.
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