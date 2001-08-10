Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2023
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17:20, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы больше фото присылают со спусков Красной Поляны

Сахалинцы больше фото присылают со спусков Красной Поляны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одним из ярко выраженных туристических трендов 2023 года стал отдых в горах - мобильный трафик в этих локациях вырос на 25%. Активнее всего россияне посещали Красную Поляну, Шерегеш и Розу Хутор. Наибольшей популярностью горный отдых пользуется у путешественников 36-45 лет. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенного мобильного интернет-трафика абонентов.

Красная Поляна удерживает звание самого популярного круглогодичного горного курорта. По итогам 11 месяцев 2023 года, мобильный трафик россиян здесь вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Помимо москвичей и петербуржцев, чаще остальных тут отдыхают жители Самарской и Свердловской областей, а также Башкирии.

Шерегеш в этом году поднялся на второе место по популярности, обогнав еще один известный сочинский курорт - Розу Хутор. В сравнении с 2022 годом кузбасский курорт прибавил почти 35% по потреблению интернет-трафика. Локация пользуется особой популярностью у жителей соседней Новосибирской области и Югры.

Мобильный трафик на Розе Хутор, замкнувшей тройку лидеров, вырос на 13%. Этот курорт в основном посещают туристы из тех же регионов, что и Красную Поляну. В топ-5 популярных горных курортов также вошли Домбай и горнолыжный центр Южного Урала Банное, где пользователи активнее выходили в сеть на 24% и 31% соответственно.

Сахалинцы, отдающие предпочтение активному зимнему отдыху, в уходящем году также не оставили без внимания эти локации. Самый большой объем трафика они сгенерировали в Красной Поляне. На втором месте Роза Хутор, отсюда было отправлено на 5% меньше фото и видео, пейзажами Шерегеша лыжники делились почти в два раза реже, чем жители региона, отдыхающие в Красной Поляне.

В целом уровень потребления мобильного интернета на наиболее востребованных горных локациях вырос на четверть год к году. На фоне возрастающего объема трафика специалисты МегаФона провели модернизацию сети к началу зимнего сезона. Так, скорость интернета в горах Розы Хутор и Красной поляны сегодня достигает уже 157 Мбит/c, а в низовье курорта - до 280 Мбит/c.

Новое телеком-оборудование в этом году также установили на горнолыжном курорте Большой Вудъявр (Мурманская область), а в популярном у любителей трекинга урочище Джилы-Су - на отметке 3800 метров над уровнем моря. На сегодняшний день это самая высокостоящая базовая станция МегаФона из всех действующих. Кроме того, в Кабардино-Балкарии впервые появился интернет в Долине нарзанов, где максимальная скорость сети теперь составляет 80 Мбит/c.

По данным МегаФона, отдых в горах в основном предпочитают мужчины, они потребляют 60% от всего мобильного трафика в сети в этих локациях. Чаще всего горные курорты посещают россияне 36-45 лет (около 37% от всех туристов). Также активный отдых на высоте предпочитают абоненты группы 46+ (32%) и 26-35 лет (25%).

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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