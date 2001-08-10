С начала проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают принять участие в курсах военно-спортивной подготовки «Будь готов!» и пройти обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также получить практические знания по тактической медицине, огневой и инженерной подготовке, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, проект стартовал в островной столице в июле по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. За это время курс прошли 2900 южносахалинцев.

Как отмечают обладатели сертификата о пройденной военно-спортивной подготовке, знания в сфере ГО и ЧС, оказания первой помощи актуальны и в повседневной жизни, и вне зависимости от сферы деятельности.

Так, участники проекта могут потренироваться в стрельбе в электронном тире, ознакомиться с устройством различных видов оружия и боевых припасов, получить базовые навыки самопомощи, а также познакомиться со различными видами средств защиты.

Принять участие в проекте «Будь готов!» могут все желающие. Занятия бесплатные. Обучение проходит в будние дни на базе регионального ДОСААФ. Записаться на курс можно, обратившись в администрацию города в рабочее время по телефону: 300-809 (доб. 10).