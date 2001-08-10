Больше 160 тонн пластика, стекла и металла отсортировали сахалинцы за ноябрь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Очередная партия вторсырья весом 160, 5 тонн отправится на материк, где получит вторую жизнь и будет использовано при производстве. Работа по раздельному накоплению отходов в Сахалинской области ведется благодаря реализации в регионе национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Одна из целей проекта - к 2030 году отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и в два раза снизить объем захоронения на полигонах, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
- В течение 11месяцев многие сахалинцы ответственно, а главное стабильно, подходили к раздельному накоплению отходов у себя дома. Средний ежемесячный объем отсортированного вторсырья составляет порядка 158 тонн. Это говорит о том, что в текущем году будут рекордные показатели работы системы раздельного накопления отходов в регионе. Такие результаты не могут не радовать, - отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Чтобы о пользе сортировки своих отходов узнали как можно больше островитян, и раздельное накопление вошло в их привычной образ жизни, в области проводится информационная кампания. Так, специалисты регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами выезжают в школы столицы с экоуроками. Образовательные занятия экологической направленности проводят и общественные организации «Экосистема», «Родник», «Движение первых» и другие. Также в области регулярно проходят тематические форумы, встречи и субботники.
- О сортировке отходов я впервые задумалась в прошлом году, когда приняла участие в экологической акции «Вода России». Во время уборки берегов сразу видишь наносимый вред от нашего мусора. Тогда я приняла решение - все, что можно переработать, я буду отправлять на утилизацию. У своих родителей я тоже установила отдельное ведро, чтобы и они сортировали свои отходы, - поделилась опытом жительница Южно-Сахалинска Ирина Викторова.
На первом этапе сортировка отходов происходит дома. Для этого сахалинцам не обязательно иметь несколько мусорных ведер. Подойдет обычный пакет, куда нужно помещать пластиковые бутылки из-под напитков, растительного масла и бытовой химии, стеклянные и алюминиевые банки и бутылки, а также жестяные банки из-под консервов. Стоит отметить, что перед тем, как отправить в синий бак пластиковую бутылку, необходимо вылить из неё остатки жидкости, выпустить воздух и снова закрыть. Так раздельное накопление отходов дома не будет занимать много места.
Все раздельно накопленные отходы необходимо выбросить в сетчатый контейнер. Отдельным рейсом мусоровозы забирают их содержимое не реже одного раза в неделю в районах и два-три раза в неделю – в областном центре. На полигонах отходы подвергаются глубокой сортировке.
Напомним, в настоящее время система раздельного сбора отходов внедрена в 15 районах Сахалина, установлено более 1600 тысяч сетчатых контейнеров. В ближайшее время к программе присоединяться Курильские острова.
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