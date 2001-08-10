Сахалинка проведёт 10 суток "за решёткой" из-за безразличия к дочери
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Судебные приставы привлекли жительницу г. Анивы к административной ответственности за неуплату алиментов.
В отделении судебных приставов по Анивскому району на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданки о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Должница, достоверно знающая о необходимости исполнения судебного решения, к выплате алиментов надлежащим образом не приступила, вопреки предупреждениям сотрудника органа принудительного исполнения о всех последствиях игнорирования родительских обязательств.
Проверка имущественного положения неплательщицы не установила наличие официального дохода, денежных средств в кредитных организациях или какого-либо оформленного на праве собственности движимого и недвижимого имущества. Трудоустраиваться, несмотря на убеждения судебного пристава-исполнителя в рамках профилактической работы, сахалинка не торопилась.
В результате, бездействие гражданки привело к составлению в отношении неё протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов более 2 месяцев без уважительных причин. Решением суда неплательщица признана виновной в совершении правонарушения с назначением наказания в виде отбывания 10 суток административного ареста.
В случае непринятия каких-либо мер к трудоустройству и оплате имеющейся задолженности, гражданка рискует попасть санкции уголовной статьи - 157 УК РФ - за сознательное уклонение от уплаты алиментов.
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