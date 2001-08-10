В китайском Харбине слепили гигантского снеговика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Харбине на берегу реки Сунгари, которая является притоком Амура, возвели 20-метрового снеговика. Об этом сообщает ИА «Порт Амур», ссылаясь на biang.ru.

Скульптуру из снега в красной шапке, с шарфом и мороженым в руке установили в рамках четвертого снежного карнавала района Цзюньли. Фестиваль стартовал 2 декабря и продлится 60 дней.

Гостей карнавала ждут более 40 аттракционов. Посетители смогут посмотреть фигуры знаков зодиака из снега, покататься на снегоходах и скатиться с ледяной горки длиной в 300 метров, посетить тематический парк с ледяными фонарями, выставку ледяных фигур и зарисовок изо льда.