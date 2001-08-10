Южносахалинцев и гостей города завтра ждут на фестивале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу в городском парке культуры и отдыха состоится масштабное зимнее мероприятие. С 10.00 организаторы развернут торговые ряды, а в 11.00 начнется торжественное мероприятие с культурно-развлекательной программой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Все желающие смогут приобрести разнообразные товары от местных производителей, в том числе и пельмени.

Гостей мероприятия ждет большая развлекательная программа с веселыми конкурсами и многое другое.

В рамках праздника отметят и участников гастрономического марафона «Пельмень и его друзья». В этом году к нему присоединились 11 предприятий. Горожане узнают, продукция какого производителя в итоге признана самой вкусной по мнению потребителей. После торжественной церемонии награждения всех гостей праздника угостят горячими пельменями.

Напомним, что в 2017 году фестиваль вошел в топ-10 лучших зимних гастрономических событий России, определенный аналитическим агентством "ТурСтат".