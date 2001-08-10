09:11, | Новости общества Сахалина и Курил
Сегодня, 8 декабря, в Южно-Сахалинске будут продавать недорогую камбалу, навагу, минтай и сельдь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
8 декабря свежемороженую рыбу по доступной цене можно будет приобрести по следующим адресам:
- магазин ООО «Курильский берег» (пр. Победы, 81/1): камбала - 100 руб/кг, сельдь -110 руб/кг, минтай - 105 руб/кг.;
- магазин «ЗОВ» (ул. Ленина, 252Б, торговое место D9): минтай - 100 руб/кг, камбала - 90 руб/кг, сельдь - 90 руб/кг.
- ИП Можайский О.В. (ул. Пограничная, 26): навага - 70 руб/кг.
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