Южно-Сахалинск представил проекты по бережливым технологиям коллегам из дальневосточных городов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска прошел обучающий семинар для проектных команд Камчатского и Хабаровского краев. В ходе встречи был рассмотрен опыт Южно-Сахалинска в части проектного управления, бережливых технологий, цифровой трансформации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Презентацию об инструментах бережливых технологий и проектного управления участникам семинара представил директор МКУ «Муниципальный центр цифровой трансформации» Александр Панкратов. Всего в этом году администрацией города и подведомственными учреждениями реализовано 54 «бережливых» проекта. Их результатом стали - экономия бюджетных средств и повышение эффективности работы структур. Этого удалось достичь за счет сокращения потерь времени, трудовых и финансовых затрат. Ключевое достижение – повышение качества предоставления муниципальных услуг гражданам.

В рамках семинара специалисты департамента социальной политики рассказали коллегам об оптимизации процесса установления опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами. Сократить время предоставления данной услуги позволило внедрение электронного документооборота с МФЦ, создание электронной базы с информацией по каждому гражданину. Также значительно упростить эту работу помогло соглашение с учреждениями здравоохранения. В поликлиниках и больницах города размещена информация с QR-кодом, с помощью которого граждане могут ознакомиться с подробным алгоритмом по услуге.

Как отметил вице-мэр Вячеслав Кожухов, специалисты муниципалитета выступили в качестве экспертов по проектному управлению и бережливым технологиям для более чем 100 организаций. Опыт Южно-Сахалинска представляет большой интерес в том числе для других регионов и муниципальных образований.

- Коллеги интересуются вопросами о проектном управлении, ключевых показателях эффективности, бережливом производстве, цифровых технологиях, работе с данными, – сказал Вячеслав Кожухов, – Опыт администрации высоко оценен на федеральном и областном уровнях, и конечно, мы готовы оказывать содействие и делиться своими наработками.

Ряд вопросов участников семинара касался Цифрового двойника города и работы с дашбордом — аналитической панелью, которая отображает актуальные данные из различных источников.

- Получили полезную информацию по цифровым сервисам, которые внедрены в систему управления муниципалитетом и помогают максимально эффективно и быстро решать задачи, например, по уборке и вывозу снега, по работе с обращениями граждан в департамент образования, –– поделился мнением начальник управления образования Петропавловска-Камчатского Максим Гореликов.

Добавим, обучающий семинар был организован в рамках проекта «Эффективный регион» и Дальневосточного клуба бережливых губернаторов. Внедрение проектного управления и бережливых технологий поддержано мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным и реализуется при взаимодействии с министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом.