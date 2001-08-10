На Сахалине и Курилах с начала года отремонтировали более 3600 подъездов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области завершаются работы по ремонту подъездов, запланированные на этот год. До конца декабря осталось обновить 330 парадных. Работы ведутся по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках партийного проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд».

- На сегодняшний день в порядок привели 3670 подъездов из запланированных 4000. В нескольких муниципалитетах работы уже завершены. Более того, 5 районов обновили больше мест общего пользования, чем было запланировано в текущем году. Таких результатов удалось добиться, в том числе, благодаря субсидии в размере 387 млн рублей, выделенной из областного бюджета на возмещение части затрат на ремонтные работы управляющим компаниям, – рассказал заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Король.

Опережающими темпами ремонт выполняется в Охинском, Смирныховском, Долинском, Ногликском и Северо-Курильском районах. Самые высокие показатели у Охи. В текущем году здесь необходимо было привести в порядок 140 объектов, однако уже отремонтирован 171 подъезд.

Также работы полностью завершены в Корсакове и Томари, обновлено 259 и 53 парадных соответственно.

– В этом году выполнен огромный объем работы, при реализации которого мы опирались на запросы наших жителей. Важно, что корсаковцы не только акцентировали внимание на потребности в ремонте, но и активно принимали участие в нем. В этом году в подъездах благодаря жителям появились красивые рисунки - творчество настоящего художника, – отметил мэр Корсаковского городского округа Александр Ивашов.

Близятся к финишу работы и в остальных районах. В лидерах по количеству отремонтированных подъездов – Южно-Сахалинск. В островной столице привели в порядок уже более 1700 подъездов. Всего до конца года в областном центре планируют отремонтировать еще около 300 объектов.

– Наш подъезд сейчас выглядит как новый: обновили перила, покрасили стены, аккуратно убрали провода. На лестничных пролетах соседи расставили цветы, стало очень уютно. Когда возвращаешься домой после трудового дня, заходишь в подъезд – настроение сразу поднимается, не смотря на усталость, – поделился житель Ноглик Станислав Жилин.

Напомним, текущий ремонт предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. В дальнейшем по инициативе самих жильцов при поддержке управляющей компании осуществляются работы по благоустройству мест общего пользования – художественное оформление стен, озеленение помещений.

По решению губернатора Валерия Лимаренко программа будет продолжена и в 2024 году. Стоит задача – отремонтировать все нуждающиеся в этом подъезды.