Сахалинцы стали чаще звонить при помощи мобильного интернета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цифровая экосистема МТС сообщает о росте количества звонков через интернет в Сахалинской области. В третьем квартале 2023 года популярность технологии VoLTE, позволяющей совершать голосовые вызовы через сеть LTE, выросла примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Технология VoLTE (Voice over LTE) позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость по сравнению с разговором в сети 2G или 3G. Кроме того, во время звонка в LTE можно одновременно пользоваться мобильным интернетом без потерь в скорости. Опцию поддерживает большинство современных смартфонов, при этом звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные вызовы. После подключения услуги на дисплее смартфона появится значок VoLTE.
«Мы отмечаем стабильно растущий объем голосового трафика в сетях четвертого поколения, что свидетельствует о популярности такого способа общения. Это действительно удобно: во время разговора вы можете пользоваться мобильным интернетом без потери скорости. В нашем регионе абоненты получают все больше возможностей для использования современных технологий, и в этом нам помогает рефарминг - процесс перевода частот, изначально предназначенных для предыдущего поколения 3G, на более современный стандарт LTE. В этом году МТС уже провела такие работы на сети в Сахалинской области», — рассказал технический директор МТС в Сахалинской области Сергей Ширнин.
Для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо подключить бесплатную опцию «Интернет-звонки» с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте МТС.
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