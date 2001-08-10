Южносахалинцев приглашают присоединиться к акции «Новогоднее чудо для бабушки»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благотворительную акцию по сбору сладких подарков для постояльцев Южно-Сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов и его филиала в с. Углезаводск Долинского городского округа организовала волонтер, журналист газеты «Южно-Сахалинск сегодня» Наталья Русинова. К акции присоединилась администрация города, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

- В этом году волонтёры хотят порадовать всех постояльцев обоих учреждений - 270 человек в Южно-Сахалинске и 84 человека в Углезаводске. Для этого нам нужно собрать не менее 120 килограммов сладостей. К акции уже присоединились целые коллективы, включая взрослых и детей. Некоторые дошкольные учреждения уже несколько лет сотрудничают с волонтёрами - малыши рисуют открытки для стариков и инвалидов, - поделилась координатор команды волонтеров «Ангелы с крепкими руками» Наталья Русинова.

Для акции не принимаются:

- конфеты с крупными орехами, семенами;

- конфеты в кокосовой стружке;

- вафли;

- сухое печенье «Юбилейное»;

- сладости без индивидуальной упаковки;

- пирожные ручной работы, десерты с экзотическими начинками.

Для акции принимаются:

- мягкие пирожные в индивидуальной упаковке (по типу «Барни», «Чокопай»);

- мягкие конфеты с однородной начинкой;

- мармеладные конфеты в индивидуальной упаковке.

Сладости можно принести по адресам:

- ул. Амурская, 88, 2-й этаж, редакция газеты «Южно-Сахалинск сегодня», с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00;

- ул. Крайняя, 46, фитнес-клуб «Тонус», с 09:00 до 21:00 ежедневно.

Отметим, волонтеры проекта «Ангелы с крепкими руками» не занимаются сбором денег.