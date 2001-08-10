Служба транспортной безопасности аэровокзала "Южно-Сахалинск" отмечает первый год работы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
День рождения подразделения сотрудники встречают на постах. В смене – более 50 специалистов. В праздничную дату они не отвлекаются от производства. Аэровокзал работает чётко по расписанию полётов, расскахали ТИА "Острова" в аэропорту.
Сегодня в это сложно поверить, но прошлой осенью в службе трудились всего три человека: начальник отдела и два специалиста. Вместе они готовили инструкции и технологии по авиационной безопасности, составляли штатное расписание и организационную структуру. Прежде, чем расширить штат, команде нужно было оформить все необходимые документы и подать заявку на сертификацию в Росавиацию. На это ушло несколько месяцев.
В декабре 2022 в службу транспортной (авиационной) безопасности из 120 человек приняли около 40. Это были инженеры, сменные руководители, инспекторы по досмотру, диспетчеры, группа быстрого реагирования.
Руководители службы поставили перед собой задачу: создать из новых работников универсальных специалистов. Для этого их обучали сразу по нескольким направлениям: предполётный и послеполётный досмотр пассажиров и багажа, выявление потенциально опасных пассажиров путём профайлинга, предотвращение несанкционированного доступа в контролируемую зону аэропорта. К моменту открытия подразделение было укомплектовано полностью. Сегодня в штате работает 120 человек.
Ежедневно специалисты используют передовое оборудование. Так, в зоне входного и предполётного досмотра в помощь инспекторам – 18 интроскопов, а также рамочные и ручные металлодетекторы, газоанализаторы. Из пункта обеспечения транспортной безопасности диспетчеры контролируют обстановку благодаря камерам видеонаблюдения. Всего их на территории терминала около 400.
«В приоритете у нас была и остаётся безопасность пассажиров. Мы каждую неделю проводим тренировки для сотрудников. Проверяем, не пропустят ли агенты запрещённый предмет. Работаем над внимательностью, в первую очередь. Нам нельзя допускать ошибки. От нас зависят производственные процессы во всём аэровокзале», - подчеркнул и.о. начальника службы транспортной (авиационной) безопасности АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Алексей Титов.
В планах руководства подразделения – отправить сотрудников на стажировки в крупные аэропорты России. На месте продолжат проводить курсы повышения квалификации для действующих работников, для студентов – практические занятия.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:46 30 Ноября Сотрудница полиции на Сахалине обманом завладела квартирой жительницы Корсакова
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
11:20 30 Ноября Южно-Сахалинск присоединился ко всероссийскому образовательному проекту "Урок цифры"
10:23 4 Декабря В 2023 году Сахалинская таможня пресекла 31 попытку незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
15:11 17 Ноября Для Южно-Сахалинска приобрели 25 современных пассажирских автобусов
Выбор редакции
- 15:47 5 Декабря К новогодним праздникам городской парк Южно-Сахалинска украсят снежные и ледяные скульптуры
- 10:04 5 Декабря Сахалинский биатлонист завоевал бронзу на всероссийских стартах
- 11:10 4 Декабря Сахалинка София Надыршина завоевала две медали Кубка России по
- 10:23 4 Декабря В 2023 году Сахалинская таможня пресекла 31 попытку незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?