Служба транспортной безопасности аэровокзала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День рождения подразделения сотрудники встречают на постах. В смене – более 50 специалистов. В праздничную дату они не отвлекаются от производства. Аэровокзал работает чётко по расписанию полётов, расскахали ТИА "Острова" в аэропорту.

Сегодня в это сложно поверить, но прошлой осенью в службе трудились всего три человека: начальник отдела и два специалиста. Вместе они готовили инструкции и технологии по авиационной безопасности, составляли штатное расписание и организационную структуру. Прежде, чем расширить штат, команде нужно было оформить все необходимые документы и подать заявку на сертификацию в Росавиацию. На это ушло несколько месяцев.

В декабре 2022 в службу транспортной (авиационной) безопасности из 120 человек приняли около 40. Это были инженеры, сменные руководители, инспекторы по досмотру, диспетчеры, группа быстрого реагирования.

Руководители службы поставили перед собой задачу: создать из новых работников универсальных специалистов. Для этого их обучали сразу по нескольким направлениям: предполётный и послеполётный досмотр пассажиров и багажа, выявление потенциально опасных пассажиров путём профайлинга, предотвращение несанкционированного доступа в контролируемую зону аэропорта. К моменту открытия подразделение было укомплектовано полностью. Сегодня в штате работает 120 человек.

Ежедневно специалисты используют передовое оборудование. Так, в зоне входного и предполётного досмотра в помощь инспекторам – 18 интроскопов, а также рамочные и ручные металлодетекторы, газоанализаторы. Из пункта обеспечения транспортной безопасности диспетчеры контролируют обстановку благодаря камерам видеонаблюдения. Всего их на территории терминала около 400.

«В приоритете у нас была и остаётся безопасность пассажиров. Мы каждую неделю проводим тренировки для сотрудников. Проверяем, не пропустят ли агенты запрещённый предмет. Работаем над внимательностью, в первую очередь. Нам нельзя допускать ошибки. От нас зависят производственные процессы во всём аэровокзале», - подчеркнул и.о. начальника службы транспортной (авиационной) безопасности АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Алексей Титов.

В планах руководства подразделения – отправить сотрудников на стажировки в крупные аэропорты России. На месте продолжат проводить курсы повышения квалификации для действующих работников, для студентов – практические занятия.