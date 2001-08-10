Южносахалинцев и гостей города в субботу приглашают на фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабное зимнее мероприятие состоится в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина 9 декабря. С 10.00 организаторы развернут торговые ряды, а в 11.00 начнется торжественное мероприятие с культурно-развлекательной программой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Все желающие смогут приобрести разнообразные товары от местных производителей, в том числе и пельмени.

Гостей мероприятия ждет большая развлекательная программа с веселыми конкурсами и многое другое.

В рамках праздника отметят и участников гастрономического марафона «Пельмень и его друзья». В этом году к нему присоединились 11 предприятий. Горожане узнают, продукция какого производителя в итоге признана самой вкусной по мнению потребителей. Напомним, голосование за лучшего сахалинского производителя пельменей прошло на сайте мэрии.

В случае неблагоприятных погодных условий программа Дня пельменя будет скорректирована.

С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте мэрии в специальном разделе, посвященном Дню пельменя.

Добавим, что в 2017 году фестиваль вошел в топ-10 лучших зимних гастрономических событий России, определенный аналитическим агентством «ТурСтат».