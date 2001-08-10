17:29, | Новости общества Сахалина и Курил
Завтра в Южно-Сахалинке будут торговать недорогой камбалой, минтаем и сельдью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу по доступной цене, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Торговля будет осуществляться в среду, 6 декабря, по следующим адресам:
- м-н ООО «Курильский берег» (пр.Победы 81/1): камбала - 100 руб/кг, сельдь -110 руб/кг, минтай - 105 руб/кг.;
- магазин «ЗОВ»(ул. Ленина, 252 Б, торговое место D9): минтай -100 руб/кг, камбала - 90 руб/кг, сельдь - 90 руб/кг.
Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.
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Новости общества Сахалина и Курил
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