К новогодним праздникам городской парк Южно-Сахалинска украсят снежные и ледяные скульптуры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городской парк культуры и отдыха готовится к Новому году. Специалисты монтируют праздничное освещение, завершают установку арт-объектов, тематических конструкций и елей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Максимально используя любой погожий день, мы занимаемся оформлением парка к новогодним праздникам. Установлено большое количество светового оборудования, арт-объектов — они уже радуют горожан и гостей парка. Сегодня заканчивается монтаж центральной елки. Вокруг нее будут проходить основные мероприятия, - рассказал директор городского парка культуры и отдыха им. Ю.Гагарина Виктор Калюжный.
Также в парке приступили к обустройству катков. Ледовые площадки являются излюбленными местами для активного семейного отдыха зимой. Открытие первого катка из айс-матов запланировано на 6 декабря. Параллельно ведутся работы по заливке большого катка на стадионе «Космос». Сформирован первый слой льда, продолжаются подготовительные мероприятия.
Для создания снежных композиций и ледяных скульптур, которые украсят городской парк ближе к праздничным дням, приглашены специалисты из Хабаровска. В настоящее время они находятся в северной столице острова: лед будет транспортироваться из Охи.
Как только установятся необходимые температуры, начнется подготовка искусственного снега для возведения снежных фигур. Они разместятся в районе озера верхнего напротив станции детской железной дороги «Комсомольская». Центром композиции станет главный символ Нового года — дракон длиной до 30 метров.
Для маленьких посетителей парка по традиции будет оборудован детский городок с горками и ледяным лабиринтом. В настоящий момент ведется монтаж деревянной конструкции, в восточной части парка — в районе маяка - появится снежная горка.
Кроме того, для юных горожан в парке уже работает почта Деда Мороза, проводятся мастер-классы по созданию игрушек, украшений и открыток. В ближайшее время будет дан старт праздничным программам для детей в развлекательном комплексе «Электрон».
С середины декабря горожане смогут посетить иммерсивные экскурсии, посвященные новогодней тематике. Отметим, в январские каникулы парк также будет радовать южносахалинцев и гостей областного центра праздничными мероприятиями.
Актуальная информация о предстоящих событиях размещена на официальном сайте парка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:07 Сегодня Сахалинец стал золотым призером на международном турнире по боксу
09:05 Сегодня Жителям Сахалина стала доступна для тестирования новая платформа видеоконтента NUUM
09:56 Сегодня Сахалинэнерго повысит надежность электроснабжения населённых пунктов Холмского района
- 10:37 Сегодня Спрос на персонал на Сахалине вырос на 80%
17:46 30 Ноября Сотрудница полиции на Сахалине обманом завладела квартирой жительницы Корсакова
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
12:26 Вчера Школьники расписывают подъезды дома в Ново-Александровске
11:20 30 Ноября Южно-Сахалинск присоединился ко всероссийскому образовательному проекту "Урок цифры"
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
15:11 17 Ноября Для Южно-Сахалинска приобрели 25 современных пассажирских автобусов
Выбор редакции
- 15:47 Сегодня К новогодним праздникам городской парк Южно-Сахалинска украсят снежные и ледяные скульптуры
- 10:04 Сегодня Сахалинский биатлонист завоевал бронзу на всероссийских стартах
- 11:10 Вчера Сахалинка София Надыршина завоевала две медали Кубка России по
- 10:23 Вчера В 2023 году Сахалинская таможня пресекла 31 попытку незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?