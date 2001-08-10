К новогодним праздникам городской парк Южно-Сахалинска украсят снежные и ледяные скульптуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городской парк культуры и отдыха готовится к Новому году. Специалисты монтируют праздничное освещение, завершают установку арт-объектов, тематических конструкций и елей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Максимально используя любой погожий день, мы занимаемся оформлением парка к новогодним праздникам. Установлено большое количество светового оборудования, арт-объектов — они уже радуют горожан и гостей парка. Сегодня заканчивается монтаж центральной елки. Вокруг нее будут проходить основные мероприятия, - рассказал директор городского парка культуры и отдыха им. Ю.Гагарина Виктор Калюжный.

Также в парке приступили к обустройству катков. Ледовые площадки являются излюбленными местами для активного семейного отдыха зимой. Открытие первого катка из айс-матов запланировано на 6 декабря. Параллельно ведутся работы по заливке большого катка на стадионе «Космос». Сформирован первый слой льда, продолжаются подготовительные мероприятия.

Для создания снежных композиций и ледяных скульптур, которые украсят городской парк ближе к праздничным дням, приглашены специалисты из Хабаровска. В настоящее время они находятся в северной столице острова: лед будет транспортироваться из Охи.

Как только установятся необходимые температуры, начнется подготовка искусственного снега для возведения снежных фигур. Они разместятся в районе озера верхнего напротив станции детской железной дороги «Комсомольская». Центром композиции станет главный символ Нового года — дракон длиной до 30 метров.

Для маленьких посетителей парка по традиции будет оборудован детский городок с горками и ледяным лабиринтом. В настоящий момент ведется монтаж деревянной конструкции, в восточной части парка — в районе маяка - появится снежная горка.

Кроме того, для юных горожан в парке уже работает почта Деда Мороза, проводятся мастер-классы по созданию игрушек, украшений и открыток. В ближайшее время будет дан старт праздничным программам для детей в развлекательном комплексе «Электрон».

С середины декабря горожане смогут посетить иммерсивные экскурсии, посвященные новогодней тематике. Отметим, в январские каникулы парк также будет радовать южносахалинцев и гостей областного центра праздничными мероприятиями.

Актуальная информация о предстоящих событиях размещена на официальном сайте парка.