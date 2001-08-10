Региональный этап конкурса "Подъезд образцового содержания" стартовал в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональный этап конкурса на лучший подъезд стартовал на Сахалине и Курилах. За победу борются 100 подъездов многоквартирных домов, победивших в муниципальных этапах конкурса. Экспертная комиссия будет оценивать участников по четырем номинациям: «Самый уютный подъезд», «Самый технологичный подъезд», «Самый зелёный подъезд» и «Самый креативный подъезд».
Для участия в региональном этапе подали заявки все 18 районов области, представив от 1до 8 объектов. В течение семи дней экспертная комиссия будет оценивать представленные конкурсные материалы. Им предстоит нелёгкий выбор – каждый подъезд уникален: многие оформлены неординарным художественным декором, немало подъездов, где появились мини оранжереи из комнатных растений. Достаточно объектов, где сделан упор на техническое оснащение подъездов. Награждение победителей планируется провести до 20 декабря.
– В этом году на островах обновят 4000 подъездов, из которых более 3600 уже отремонтированы. Чтобы сохранить результаты проделанной работы на более длительный период и проводится данный конкурс, целями которого является создание эстетически привлекательного оформления подъездов, а также повышение уровня культуры бережного отношения населения к общедомовому имуществу, – отметил заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Король.
На возмещение части затрат на работы по косметическому ремонту подъездов управляющим компаниям предоставляется субсидия. В этом году выделено 387 млн рублей из областного бюджета. Кроме того, по предложениям самих жильцов при поддержке управляющих компаний и партии «Единая Россия» проводится дополнительное благоустройство подъездов: художественное оформление стен, установка цветов и предметов декора.
– Мы с соседями очень рады, что наш подъезд с новым ремонтом участвует в конкурсе. Это отличный стимул для нас поддерживать порядок и уют в нашем доме. Надеемся, что наши усилия будут оценены, и мы сможем стать обладателями заслуженной награды, – рассказала жительница Курильска Алёна Селезнёва.
Напомним, глава региона Валерий Лимаренко поставил задачу – привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды на островах в течение двух лет. Это часть губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение». Большинство объектов будет отремонтировано уже в этом году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:07 Сегодня Сахалинец стал золотым призером на международном турнире по боксу
09:05 Сегодня Жителям Сахалина стала доступна для тестирования новая платформа видеоконтента NUUM
09:56 Сегодня Сахалинэнерго повысит надежность электроснабжения населённых пунктов Холмского района
- 10:37 Сегодня Спрос на персонал на Сахалине вырос на 80%
17:46 30 Ноября Сотрудница полиции на Сахалине обманом завладела квартирой жительницы Корсакова
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
12:26 Вчера Школьники расписывают подъезды дома в Ново-Александровске
11:20 30 Ноября Южно-Сахалинск присоединился ко всероссийскому образовательному проекту "Урок цифры"
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
15:11 17 Ноября Для Южно-Сахалинска приобрели 25 современных пассажирских автобусов
Выбор редакции
- 15:47 Сегодня К новогодним праздникам городской парк Южно-Сахалинска украсят снежные и ледяные скульптуры
- 10:04 Сегодня Сахалинский биатлонист завоевал бронзу на всероссийских стартах
- 11:10 Вчера Сахалинка София Надыршина завоевала две медали Кубка России по
- 10:23 Вчера В 2023 году Сахалинская таможня пресекла 31 попытку незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих веществ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?