Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный этап конкурса на лучший подъезд стартовал на Сахалине и Курилах. За победу борются 100 подъездов многоквартирных домов, победивших в муниципальных этапах конкурса. Экспертная комиссия будет оценивать участников по четырем номинациям: «Самый уютный подъезд», «Самый технологичный подъезд», «Самый зелёный подъезд» и «Самый креативный подъезд».

Для участия в региональном этапе подали заявки все 18 районов области, представив от 1до 8 объектов. В течение семи дней экспертная комиссия будет оценивать представленные конкурсные материалы. Им предстоит нелёгкий выбор – каждый подъезд уникален: многие оформлены неординарным художественным декором, немало подъездов, где появились мини оранжереи из комнатных растений. Достаточно объектов, где сделан упор на техническое оснащение подъездов. Награждение победителей планируется провести до 20 декабря.

– В этом году на островах обновят 4000 подъездов, из которых более 3600 уже отремонтированы. Чтобы сохранить результаты проделанной работы на более длительный период и проводится данный конкурс, целями которого является создание эстетически привлекательного оформления подъездов, а также повышение уровня культуры бережного отношения населения к общедомовому имуществу, – отметил заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Александр Король.

На возмещение части затрат на работы по косметическому ремонту подъездов управляющим компаниям предоставляется субсидия. В этом году выделено 387 млн рублей из областного бюджета. Кроме того, по предложениям самих жильцов при поддержке управляющих компаний и партии «Единая Россия» проводится дополнительное благоустройство подъездов: художественное оформление стен, установка цветов и предметов декора.

– Мы с соседями очень рады, что наш подъезд с новым ремонтом участвует в конкурсе. Это отличный стимул для нас поддерживать порядок и уют в нашем доме. Надеемся, что наши усилия будут оценены, и мы сможем стать обладателями заслуженной награды, – рассказала жительница Курильска Алёна Селезнёва.

Напомним, глава региона Валерий Лимаренко поставил задачу – привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды на островах в течение двух лет. Это часть губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение». Большинство объектов будет отремонтировано уже в этом году.