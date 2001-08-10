В Южно-Сахалинске поздравили военнослужащих 68 армейского корпуса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное мероприятие, посвященное дню образования 68 армейского корпуса и 39 мотострелковой бригады состоялось в историческом парке "Россия-моя история", рассказали ТИА "Острова" в пресс-слубже городской администрации.

Традиционно встреча началась с выноса Государственного флага Российской Федерации, боевых знамен воинских частей. Государственный гимн исполнил коллектив южно-сахалинского гарнизонного духового оркестра под руководством Олега Шигалова. В память о военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, была объявлена минута молчания.

К личному составу подразделений обратился мэр города Сергей Надсадин. Глава города отметил, что военнослужащие подразделений в ходе специальной военной операции проявляют мужество, смекалку, действуя слаженно и уверенно. Администрация муниципалитета оказывает всестороннюю поддержку семьям бойцов. Адресная работа ведется по всем направлениям.

– Мы сильны тем, что у нас едины армия и народ. Мы гордимся вами. Когда началась специальная военная операция, горожане сплотились, чтобы поддержать наших бойцов. В Южно-Сахалинске действуют благотворительные проекты, такие как «Сопричастность», «Швеи Сахалина». Администрация города тоже включилась в эту работу. Помогаем военнослужащим и семьям, стараемся найти решение по каждому вопросу, – сказал Сергей Надсадин.

С приветственным словом к бойцам также обратились заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Гребенюк и другие почетные гости. Временно исполняющий обязанности командира войсковой части 23641 полковник Андрей Гречка подчеркнул, что управление 68 армейского корпуса является правопреемником 51 общевойсковой армии, которая начала боевой путь в августе 1941 года. Соединения воинской части принимали участие в сражениях второй мировой войны. В 2006 году корпус дислоцировался в Сахалинской области. В нынешнем составе сформирован 1 декабря 2013 года.

39 отдельная краснознаменная мотострелковая бригада является продолжателем боевых традиций 342 стрелковой дивизии, сформированной в декабре 1944 года. В годы второй мировой войны выполняла боевые задачи в Маньчжурии, на острове Сахалин. Как отметил временно исполняющий обязанности командира 39 мотострелковой бригады гвардии подполковник Евгений Назаров, в этом году указом президента России за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в ходе специальной военной операции, бригаде присвоено почетное наименование гвардейская.

– Бойцы на деле доказывают, что готовы в сложнейших условиях действовать максимально эффективно, четко и грамотно решать ответственные задачи, всегда с честью выполняют воинский дол по защите страны и наших граждан. Мы гордимся своими однополчанами, – отметил Евгений Назаров.

Добавим, важной частью церемонии стало вручение военнослужащим государственных наград.