В областной столице чествовали победителей и лауреатов конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском областном центре народного творчества подвели итоги городского ежегодного профессионального конкурса в сфере туризма «Гостеприимный Южно-Сахалинск». Мероприятие прошло масштабно и конкурентно - участие в нем принял 41 человек.

Гостей мероприятия приветствовал вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев. Он отметил, что конкурс является площадкой для развития и поддержки талантливых специалистов, обмена опытом, а также раскрытия потенциала тех специалистов, которые уже работают в этой сфере.

- В последние несколько лет город активно развивается как столица туристической инфраструктуры, туризма. Наш остров - жемчужина всего Дальневосточного округа. Я хочу сказать спасибо всем, кто принял участие в конкурсе, все работы отличные и видно, что все они несут любовь к городу, ко всему краю. Спасибо каждому из вас, вы раскрываете южно-сахалинское гостеприимство!, - отметил вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

Директор департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова сообщила, что мероприятие состоялось в городе 21 раз.

- В этом году список номинаций расширили: впервые в конкурсе приняли участие мастера сувениров, поскольку приток туристов показал высокую потребность в сувенирной продукции, и с большим интересом в конкурс включились люди, изготавливающие сувениры, в том числе в Южно-Сахалинске. Второй новинкой конкурса стала номинация «Лучший экскурсовод» среди студентов, пробующих своих силы в профессии. Ребята презентовали свои видеоролики, - поделилась Ирина Герасимова.

Таким образом, в этом году в рамках конкурса состязания среди представителей сферы туризма шли в пяти номинациях: «Лучший экскурсовод (гид)-2023», «Туризм - профессия будущего», «На память о Сахалине», «Люблю Южно-Сахалинск», «Народное признание».

Поздравления участникам также высказал вице-мэр Южно-Сахалинска Вячеслав Кожухов, отметив, что особенно приятно, что конкурс вызывает большой интерес среди студенческого сообщества. Их взгляд на сферу туризма в муниципалитете важен, ведь это будущее индустрии.

Член жюри, заместитель начальника отдела формирования и продвижения туристического продукта Туристско-информационного центра Южно-Сахалинска Андрей Кафкан поделился, что в процессе работы познакомился со многими интересными ребятами, чей потенциал в туристической сфере пойдет только на пользу.

- Самым интересным для меня стал, пожалуй, конкурс видеороликов, участники творчески подошли к делу. Студенты сумели себя продемонстрировать как настоящие экскурсоводы. У города есть потенциал, важно привлекать к участию молодежь, расширять сообщество экскурсоводов - поток туристов большой, специалисты нужны, - отметил Андрей Кафкан.

В новой номинации «Люблю Южно-Сахалинск» победила студентка третьего курса института филологии, истории и востоковедения СахГУ Анастасия Калашникова.

- Я решила рассказать об остатках синоистского храма Гококу Дзиндзя, он находится в Южно-Сахалинске, но о нем очень мало кто знает. Это интересное место, хотелось бы, чтобы оно стало более популярным. Если получится, я бы хотела дальше развиваться в туризме - у него в Южно-Сахалинске есть большой потенциал развития, - отметила Анастасия.

Также поздравить победителей и лауреатов пришла первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталья Пахолкова, пожелав участникам дальнейшего развития в важной отрасли региона.

По итогам конкурса победителями и лауреатами конкурса в 2023 году стали:

Номинация «Лучший Экскурсовод (гид) - 2023:

1. Тарская Вероника Витальевна – диплом победителя;

2. Архипова Галина Иннокентьевна- диплом лауреата;

3. Левковская Анна Анатольевна- диплом лауреата.

Номинация «Туризм - профессия будущего»:

1. Кривоносенко Владимир Алексеевич - диплом победителя;

2. Сикисов Михаил Евгеньевич- диплом лауреата;

3. Юмашев Виталий Александрович- диплом лауреата.

Номинация «На память о Сахалине»:

1. Йети-Фэти (Фендриков Алексей) - диплом победителя;

1. Сувенир-С (Пустовит Мария)- диплом лауреата;

2. ДАРИ САХАЛИН (Страхова Анна)- диплом лауреата.

Номинация «Люблю Южно-Сахалинск»:

1. Калашникова Анастасия Вячеславовна- диплом победителя;

2. Афанасьева Нина Александровна - диплом лауреата;

3. Тарская Валентина Николаевна- диплом лауреата.

Номинация «Народное признание»:

1. АМИСТ (Ипатова Татьяна Николаевна) - диплом победителя;

2. Дрим (Бак Юлия Чуненовна)- диплом лауреата;

3. Би-томо (Ли Ген Хи) Ирина Александровна - диплом лауреата.

Всем участникам профессионального конкурса вручили дипломы, грамоты и благодарственные письма. На протяжении всего торжественного мероприятия особую атмосферу праздника создавали яркие выступления вокалистов города.

Напомним, развитию туристической отрасли на Дальнем Востоке и Сахалине в частности оказывается большое внимание. Туристы готовы посещать Сахалинскую область практически в любое время года. Ряд проектов на Сахалине и Курилах реализуются в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.