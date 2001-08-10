В Южно-Сахалинске продолжаются работы по расчистке от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по ликвидации последствий снежного циклона. Сейчас основной упор администрация города делает на контроль за расчисткой улиц, тротуаров, дворовых проездов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Продолжается расчистка улично-дорожной сети в разных частях города, в частном секторе, в планировочных районах; остановочных карманов, пешеходных переходов, тротуаров; обработка противоголедными материалами и вывоз снега на полигоны. За 4 суток с улиц вывезено более 50 тыс. кубометров снега. Основные работы по вывозу ведутся после 20.00 со снижением трафика. Специалисты управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства совместно с департаментом общественной безопасности и контроля продолжают контроль за работой подрядных организаций в дежурном режиме.

Специалисты отдела муниципального жилищного контроля также ведут ежедневный мониторинг расчистки дворовых проездов и территорий. Управляющие компании должны оперативно расчищать входные группы, тротуары от снега и наледи, по необходимости обрабатывать противогололедными материалами и в целом создавать первоочередные условия для комфортного передвижения жителей.

В итоге на сегодняшний день 15-ти управляющим компаниям выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований по расчистке придомовых территорий с установленным сроком их исполнения. Ежедневный мониторинг за работой УК продолжится до полной расчистки.