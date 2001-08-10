Южно-Сахалинск продолжают чистить от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня дорожные службы продолжат расчищать от снега улично-дорожную сеть, остановочные карманы и павильоны, пешеходные переходы, тротуары, прилотковые зоны, вывозят снег, ведут обработку противогололедными материалами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ночь на 1 декабря в дорожных работах было задействовано 173 единицы техники. Работы выполнялись всю ночь с перерывами на пересменку. Днем на уборку вышли 89 спецмашин и 95 человек.

Отдел муниципального жилищного контроля ведет мониторинг работы УК по расчистке дворовых проездов.

Подрядной организацией продолжаются работы по установке дополнительного оборудования на светофорных объектах, расположенных на перекрестках: ул. Фархутдинова — 1-ая Октябрьская и ул. Ленина — ул. Институтская. В течение дня возможны временные ограничения движения транспорта по полосам.

Напомним о работах, связанных с обустройством инженерных сетей и дорожными работами.

Открыты для движения все четыре полосы на участке ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Курильской, на которых проводились работы. Напомним, здесь выполняется устройство ливневой канализации для строящегося Центра водных видов спорта. Работы продолжатся на проезде к городскому парку, сейчас он закрыт для движения.

Частично ограничено движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной полосе. Работы ведутся на южной части участка дороги. Ограничения продлятся ориентировочно до 5 декабря.

В связи со строительством детской поликлиники закрытым для движения остается участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34: он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов № 29 и №29а по ул. Карьерной. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. В связи с погодными условиями ограничения на этом участке ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 5 декабря.

Общественный транспорт в Южно-Сахалинске работает в штатном режиме. Утром 1 декабря на городские маршруты вышли 202 автобуса, в течение дня количество транспорта возрастает. Движение в режиме онлайн можно отслеживать на сайте Go2bus. Диспетчерская служба единого оператора: 55-65-15. Для звонков с мобильных телефонов действует короткий номер: *6515. Диспетчерская служба работает с 06.00 до 23.00.