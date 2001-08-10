Южно-Сахалинск присоединился ко всероссийскому образовательному проекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Занятие на тему «Облачные технологии: в поисках снежного барса» провели для учеников 6 класса школы №32. Ребята познакомились с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров, работой алгоритмов компьютерного зрения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.

В Южно-Сахалинске занятие провела ведущий руководитель проектов центра региональной цифровой трансформации Виктория Микша.

- Жизнь современного человека сложно представить без интернет-технологий. Каждый день мы общаемся друг с другом с помощью видео, отправляем фотографии, проходим онлайн-обучение, пользуемся услугами онлайн-кинотеатров. Для всего этого нужны огромные вычислительные мощности, их стабильная и бесперебойная работа. Тематика сегодняшнего урока посвящена аспектам применения облачных технологий. На занятии мы постараемся продемонстрировать эффективность использования нейросетей при исследовании дикой природы, - сказала Виктория Микша.

Открытый «Урок цифры» был построен на основе реального проекта для Сайлюгемского национального парка, где с помощью облачных сервисов и нейросетей изучают популяцию снежных барсов. Школьники на некоторое время смогли стать исследователями и попробовать себя в роли аналитиков данных, разрабатывающих алгоритмы машинного обучения.