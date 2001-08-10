С начала года голубое топливо в дома провели 810 жителей Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года голубое топливо в дома провели 810 жителей Южно-Сахалинска. Работа продолжается. Всего с начала действия программы к газу подключено свыше 11 тысяч абонентов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отмечают южносахалинцы, в дома которых уже проведен газ, переход на голубое топливо позволяет существенно экономить семейный бюджет. Одно из главных преимуществ – сокращение расходов на отопление, что особенно актуально в зимнее время. Поэтому важно не затягивать процесс подачи заявки и оформления документов.
Для этого необходимо обратиться в Единый центр предоставления услуг по адресу пр. Победы, 39. Оформить заявку можно на сайте Газпрома, единого оператора газификации. Ткже подать документы можно на портале Госуслуг или в МФЦ.
Важный этап — подготовка домовладения к приему газа, которая включает строительно-монтажные работы на территории земельного участка и установку внутридомового оборудования. Для этого необходимо заключить договор с подрядной организацией. После прохождения процедуры приемки собственник оформляет договор на техническое обслуживание со газораспределительной организацией, а также поставку газа.
Напомним, для жителей городского округа действуют компенсационные механизмы, которые позволяют возместить затраты на строительство сетей газопотребления. Средства выплачиваются в размере 152 171 рубль.
Кроме того, подготовить домовладение к приему газа можно в рамках трехстороннего соглашения, которое заключается между собственником, администрацией города и подрядной организацией.
Ветераны ВОВ, пенсионеры, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, участники специальной военной операции и их семьи дополнительно могут компенсировать расходы на оборудование - газовый котел, плиту, счетчик, систему контроля загазованности - в размере не более 50 тыс. рублей.
Отметим, газификация городского округа – одно из приоритетных направлений работы администрации города и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина – регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зеленая экономика». Работы ведутся при содействии областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко. Масштабная задача по увеличению темпов подключения к газу на территории всей страны поставлена президентом Владимиром Путиным.
Добавим, получить консультацию о процедуре догазификации можно в департаменте городского хозяйства (пр. Мира, 64А), а также по телефону: 300-584 (доб. 1,4,6) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Актуальная информация и с подробным алгоритмов подключения к голубому топливу размещена на официальном сайте администрации города.
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