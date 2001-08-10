Собранный островными аграриями урожай закроет потребности жителей области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области завершилась уборочная кампания. Картофель, капуста, свекла, морковь заложены на хранение. В этом году сельхозпредприятия и фермеры собрали 44 тысячи тонн картофеля и 21 тысячу тонн овощей открытого грунта, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– В этом году уборочные работы в южных районах Сахалина проходили в крайне неблагоприятных погодных условиях. С начала сентября прошло 4 циклона, из которых два вызвали значительное подтопление, а местами и затопление полей, что привело к гибели части урожая картофеля и снижению урожая столовых корнеплодов и капусты. При уборке пришлось применять ручной труд там, где техника не могла пройти по переувлажненной почве. Но благодаря усердию наших аграриев и государственной поддержке удалось собрать запланированный объем картофеля и не потерять большого объема овощей, – отметила министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

Так, средняя урожайность картофеля в сельхозпредприятиях составила 267 ц/га. Это на 1,5 процента выше уровня прошлого года. Лидерами стали совхоз «Тепличный», где собрано 340 центнеров с гектара, по 275 ц/га вырастили АО «Соколовский» и АО «Совхоз Заречное», по 267 и 261 ц/га в ООО «Авангард Агро» и АО «Совхоз «Южно-Сахалинский» соответственно. Не отстали и фермерские хозяйства. Среди КФХ лучшие результаты получил аграрий из Углегорского района Сергей Журавлев, который собрал 300 ц/га, а также углегорский фермер Самир Мустафаев и Алексей Чен из Анивского района с результатом 286 ц/га.

Что касается овощей, то средняя урожайность в этом году составила 455 центнеров с гектара. Лучшая урожайность в АО «Совхоз Заречное» – 517 ц/га и АО «Совхоз «Тепличный» – 504 ц/га. Среди фермеров отличные результаты показали в хозяйствах Вячеслава Евтяева – 573 ц/га и Алексея Тетерина – 500 ц/га.

– Собрали более 2,5 тысячи тонн картофеля. Ожидали, конечно, меньше, погода в этом году не балует, но рады, что ожидания не оправдались. Особенно порадовала морковь. Урожайность в этом году отличная – 800 центров с гектара. Моркови собрали 400 тонн, практически в два раза больше, чем в прошлом году. Я думаю, здесь все сыграло – и наш труд, и поддержка от государства, – рассказал углегорский фермер Сергей Журавлев.

По оценке минсельхоза, с учетом показателей личных подсобных хозяйств картофеля собрано 60 тысяч тонн и более 24 тысяч тонн овощей – этого будет достаточно для удовлетворения потребности жителей Сахалинской области.

Напомним, в Сахалинской области действует целый ряд механизмов, направленный на поддержку островного агропрома. От этого зависит продовольственная безопасность, обеспечение которой является ключевой задачей государственной политики, обозначенной Президентом России Владимиром Путиным. Сегодня островные растениеводы могут рассчитывать на финансовую помощь в части технической и технологической модернизации, на закупку высококачественного семенного материала, возмещения затрат на приобретение элитных семян картофеля, повышения плодородия почв и многое другое. В этом году на развитие агропромышленного комплекса в Сахалинской области выделено 3,2 млрд. рублей, большая часть из которых уже доведена до островных аграриев в виде субсидий.