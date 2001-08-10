Историк Николай Вишневский встретится с сахалинцами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция "Забытое прошлое Сахалина. Вход в портал со стороны залива Терпения" пройдет в рамках клуба "Народный сахалинский гид" 16 ноября. Начало в 18.30, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Лектор является автором многочисленных книг и публикаций, таких как "Герои огненных дней: участники освобождения Южного Сахалина и Курильских островов в августе 1945 года - Герои Советского Союза", "Сахалин и Курильские острова в годы Второй мировой войны: краткий энциклопедический справочник", "Сириторское соглашение", "Макаровская земля" и другие. Областью его исследований являются XX век Сахалина, сохранение памяти героев Великой Отечественной войны и освободителей Сахалина от японских милитаристов.

На мероприятии можно будет познакомиться с книгами и статьями эксперта, а также задать вопросы.

Встреча пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Дополнительная информация по телефону + (4242) 45-45-54.