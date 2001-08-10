В районные больницы на Сахалине поступили новые машины скорой помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинскую область поступили 5 новых автомобилей для отделений скорой медицинской помощи. Машины будут использоваться центральными районными больницами Невельска, Томари, Тымовского, Смирных и Поронайска. Они предназначены специально для работы в сельской местности, в том числе в посёлках городского типа и малых городах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Поставки спецавтотранспорта осуществляет министерство промышленности и торговли Российской Федерации в рамках поручения Президента Владимира Путина о развитии специализированной медицинской помощи, обеспечении доступности медицинской помощи в удаленных регионах. До конца года в области ожидается поступление ещё четырёх машин. Они оборудованы специальной аппаратурой и изделиями медицинского назначения - всего более 20 единиц, включая дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат ИВЛ, тележку-каталку, носилки.

- Внутри созданы очень комфортные условия для оказания необходимой помощи. И хотя автомобилями этой серии мы пользуемся уже давно, всегда приятно работать на новом оборудовании. Все машины приспособлены для работы в суровых условиях и отличаются от классических моделей северным исполнением - полноприводные, дополнены слоями теплоизоляции, в салоне установлены печки. Это позволяет выполнять экстренные манипуляции с большим комфортом для пациентов, - рассказал первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Станислав Алтухов.

Смирныховский район стал одним из обладателей нового транспортного средства. Это уже вторая поставка за год, предыдущий автомобиль скорой помощи сотрудники ЦРБ используют с весны.

- Новые машины приходят на смену старым, использовать их мы начнём уже на следующей неделе, когда закончим работы по оформлению документов. Наши врачи и фельдшеры уже отметили удобство комплектации, помощь пациентам предоставляется по всем стандартам, и сами жители оценили качество оказываемой помощи, - рассказала исполняющая обязанности главного врача Смирныховской ЦРБ Вера Букатынская.

К машинам скорой помощи предъявляются особые требования из-за жёсткого режима эксплуатации, поэтому автопарк обновляется регулярно. С 2021 года в профильные подразделения скорой помощи в Сахалинской области уже поступили 58 автомобилей, до конца года ожидается ещё 4. Еще 151 автомобиль передан медучреждениям в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение".